Angola: La lutte contre la discrimination à l'égard des femmes est une priorité du Gouvernement

Luanda — La secrétaire d'État à la famille et à la promotion de la femme, Elsa Barber, a déclaré jeudi, à Luanda, que la prévention et la lutte contre la violence sexiste constituent l'un des défis et des priorités du Gouvernement angolais.

S'exprimant lors de la session de lancement de la brochure qui diffuse et donne de la visibilité à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, elle a déclaré que le Gouvernement s'employait à sensibiliser et à mobiliser les familles et à traiter les cas qui émergent.

Elle a aussi précisé que les actions intégrées se multiplient et qu'elles ont déjà obtenu des résultats satisfaisants dans les domaines de l'autonomisation et de la formation des femmes, dans leur insertion sociale et aux différents niveaux de prise de décision.

La secrétaire d'État a ajouté que le plan de développement national PDN2018-2020 prévoit des actions spécifiques pour les femmes en vue de promouvoir les opportunités et de renforcer le rôle des femmes dans les domaines familial, social, politique et économique.