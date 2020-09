Maroc: "Souss-Massa Terre des Hommes", nouveau beau-livre paru aux éditions Sirocco

Rabat — Un nouveau beau-livre intitulé "Sous-Massa Terre des Hommes" vient de paraître aux éditions Sirocco, présentant "les différentes facettes d'une région pleine de potentiel, riche de son patrimoine, de sa nature et surtout de ses hommes".

"Véritable kaléidoscope", cet ouvrage de haute facture, auquel a participé un groupe d'historiens et de professionnels issus du monde des médias et de la photographie d'art, invite à un voyage dans le temps et dans l'espace, écrit Hassan Abouyoub dans la préface de ce livre.

"On y est abreuvé de faits historiques, géographiques, géologiques, économiques et culturels, comme s'il s'agissait de donner du sens à une iconographie d'une grande richesse", souligne cet éminent homme d'État natif de la région.

Dans cet ouvrage, le lecteur "voguera, au gré des pages et des images, d'une narration qui prend la tonalité d'une ode anacréontique à celle d'hommages épiques, sans accents panégyriques aux hommes qui ont fait et continuent de faire la richesse d'une région complexe".

Évoquant au premier lieu l'histoire de la région du Souss, qui requiert encore un immense travail de recherche pour la débarrasser d'un certain nombre de stéréotypes, les auteurs ont mis le point par la suite sur la géographie de la région, en tant qu'un angle de lecture fondamentale des réalités du Souss et notamment de son histoire, avant de s'orienter vers ses aspects de développement économique, dans le contexte de l'approche régionale avancée.

"La région du Souss a vocation à être le théâtre d'une régionalisation accomplie, une sorte de laboratoire pour les autres régions du Royaume. La part qui lui incombe, dans la mise en œuvre de la politique africaine du Royaume, voulue et suivie par Sa Majesté le Roi, est essentielle", a-t-il fait valoir.

L'ouvrage a réussi à traduire parfaitement le concept d'un Souss pluriel aux métissages multiples, les niveaux de prospérité économique, d'auto-suffisance alimentaire, d'abondance hydrique varient considérablement, d'un lieu à l'autre, note M. Abouyoub, ajoutant que ceci explique notamment, au sein des communautés humaines qui forment le Souss, cette tendance profonde à différencier les Soussis de la montagne (lboudraren) de ceux de la plaine.

Le rôle majeur de la femme soussie ainsi que la place centrale qu'elle occupe dans la conservation du patrimoine tant culturel que naturel a également été évoquée.

Par ailleurs, M. Abouyoub indique que cet ouvrage sera publié au moment où la Commission du nouveau modèle de développement, que Sa Majesté a désignée, sera en pleine effervescence, faisant savoir que la question se posera donc de savoir si la "Vision Sous Massa 2035" aura su anticiper ce que sera le produit final des réflexions de la Commission Royale.

L'ouvrage, de 197 pages, comprend six chapitres illustrés tous par de belles images des différents atouts dont regorge la région de Souss, à savoir: "De l'océan au désert", "Le Souss ancien", "Archéologie et patrimoine", "Artisanat et tradition", "Une terre féconde" et "Une région en mouvement".