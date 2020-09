Algérie: Alger - Collecte de 130 tonnes d'ordures à travers les forêts de détente

Alger — Cent trente (130) tonnes d'ordures ont été collectés au niveau des forêts d'Alger depuis l'ouverture des différents espaces naturels de détente et des plages, le 15 août dernier, a-t-on appris, jeudi, de la responsable de la Communication à la Direction des forêts et de la ceinture verte d'Alger, Imane Saidi.

Les agents des ateliers de nettoyage relevant des trois circonscriptions forestières d'Alger (Bouchaoui, Bainem et Alger est) ont collecté 130 tonnes de déchets (bouteilles en verre et en plastique, cartons, déchets ménagers, herbes sèches, ...etc) à travers 22 forêts urbaines de loisirs, et ce depuis l'ouverture progressive des plages du 15 au 30 août 2020, a précisé Mme Saidi.

La plus grande quantité des déchets est recensée au niveau de la circonscription des forêts de Bouchaoui, à savoir 80 tonnes, a fait savoir la même responsable qui a indiqué que l'opération de collecte des déchets est assurée par les agents de l'atelier relevant de la Direction des forêts avec la contribution de la ligue des jeunes pour la protection de l'environnement d'Alger.

A la forêt de Bainem, 15 tonnes de différents déchets ont été ramassés, auxquels s'ajoutent 35 tonnes au niveau des forêts d'Alger est, à travers 16 sites forestiers à savoir Saliba, Beni Merad 1 et 2 (Oued Semar), Stambouli (Bordj El Kiffan), El Kaddous (Reghaia) et la Femme Sauvage (Bir Mourad Rais).

La Direction des forêts et de la ceinture verte d'Alger a lancé un programme intensifié au niveau des forêts en vue d'améliorer les espaces forestiers à travers les opérations de nettoiement quotidien, de désinfection et de collecte des différentes ordures ménagères, outre des campagnes de sensibilisation sur les moyens d'éviter les incendies de forêts et l'explication des mesures préventives contre la propagation du COVID-19.