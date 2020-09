Ile Maurice: La Taxi Proprietors Union défend ses positions

La Taxi Proprietors Union (TPU) monte au créneau. Lors d'une conférence de presse soutenue par le Congress of Independent Trade Unions ce matin, ce syndicat demande à la National Land Transport Authority (NLTA) de mettre de l'ordre entre les responsabilités des taxis et autobus l et ceux des transports 'marron'. D'autres sujets ont également été évoqués.

En effet selon la TPU, les contract vans et bus ont reçu l'aval du ministre du Transport pour assurer le service dans des endroits peu fréquentés par les taxis et bus. «Les vans et taxis marron trouveront des prétextes pour travailler n'importe où. Ce n'est pas au ministère du Transport mais à la NLTA de décider les lieux où les transports 'marron' peuvent opérer», soutient le président de l'union Raffick Bahadoor. «C'est à eux d'assainir la situation».

De plus, aux dires de ces derniers, le ministère du Transport a affirmé qu'il n'y aurait pas assez de facilités de transport au service de la population. «Nous avons plus de 7000 taxis et 2800 bus de service public qui sont à la disposition des Mauriciens. Nous jugeons qu'il n'est pas nécessaire de demander aux contract bus et vans d'opérer», relate quant à lui le secrétaire Vijay Baumy.

En ce qui concerne le loan scheme mis à disposition par la DBM pour les opérateurs de taxis et minibus basés dans les hôtels, a TPU demande que ce prêt soit applicable également aux autres chauffeurs de taxi de l'île qui souhaitent en bénéficier. «Le ministre des Finances peut éventuellement consulter les syndicats afin de se renseigner sur le nombre de chauffeurs de taxi qui sont intéressés par ce scheme», soutient la TPU.

Le mise en place des feeder buses dans certaines régions a également été abordé lors de cette conférence. Selon les syndicalistes, dans certains endroits, ce moyen de transport n'est pas nécessaire car des taxis travaillent déjà sur ces itinéraires. «Certains disent qu'à Camp Caval, des feeder buses seront nécessaires pour transporter les passagers jusqu'à la gare. Cependant ce trajet est assuré tous les jours par des taxis».

Ainsi, plusieurs lettres de doléances ont été remises à diverses instances, dont au PMO, au président de la République, au ministre des Finances, au ministre du Commerce et au ministre du Transport entres autres.