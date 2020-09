Guinée: Alpha Condé appelé à laisser la place aux jeunes

Certains Guinéens demandent au président Alpha Condé, 82 ans et candidat à sa succession pour la présidentielle du 18 octobre 2020, de laisser la place à la jeunesse.

Le président Alpha Condé n'a pas peur de se contredire. Interrogé en 2017 sur sa candidature pour un troisième mandat, il qualifiait cette hypothèse de "divagation" et quant à son âge, il affirmait que ce n'était pas là le problème.

"L'âge c'est un faux débat, il y a des présidents qui gèrent bien, par contre d'autres ne gèrent pas bien. C'est ceux qui conduisent leur pays à la catastrophe. C'est alors normal que les gens réclament le changement", avait déclaré M. Condé.

Trois ans plus tard, les femmes du RPG-Arc-en-ciel et les partis alliés se seraient mobilisées pour payer la caution d'Alpha Condé pour les élections présidentielles du 18 octobre prochain.

Elles disent être en première ligne pour défendre les acquis et la candidature du président guinéen.

"Les femmes sont en ordre de bataille pour l'élection du président Alpha Condé. Le RPG, les mouvements et partis alliés ont sollicité le président de la République pour être le candidat à cette élection", a affirmé leur porte-parole Billiguissa Diallo.

Besoin de changement

Cependant, la majorité des jeunes se plaignent du manque d'emplois depuis l'arrivée du président Condé au pouvoir en 2010. Ces jeunes rencontrés dans les rues de Conakry lui demandent de quitter le pouvoir.

"Je juge que la Guinée va très mal, ils n'ont qu'à faire comme les autres pays. Il est âgé et je veux qu'il sorte par la grande porte", souhaite Mohamed Soumah.

"Il a fait son premier mandat et on n'a rien gagné, son deuxième mandat et on n'a rien gagné. Cette fois-ci ils disent encore que c'est pour les jeunes et les femmes", se désole Yansane lansana, un jeune diplômé en électricité.

"La jeunesse ça ne va vraiment pas. Le matin on se lève il n'y a rien dans les poches et on ne sait pas où aller. Nous passons la journée dans les bars", rapporte, pour sa part, Sékou Camara, diplômé il y a trois ans.

Le président Alpha Condé a déposé son dossier de candidature ce jeudi auprès de la Cour constitutionnelle. Depuis la confirmation de sa candidature en début de semaine, des manifestations sporadiques sont signalées sur l'axe Hamdalaye-Bambeto Cosa à Conakry. Mais pour l'instant, le Front national de défense de la Constitution n'a pas établi de calendrier pour les manifestations de rues.