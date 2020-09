Congo-Kinshasa: Médias - 30 jours de moratoire accordés aux chaines de télévision pour se mettre en ordre

Dans un communiqué du 31 août 2020, le Ministre de la Communication et Medias, David-Jolino Makelele, a annoncé qu'un moratoire de trente jours est accordé aux opérateurs des chaines de télévisions, éditeurs de programmes, et télédistributeurs œuvrant dans l'illégalité et le non-respect de textes réglementaires.

Le Porte-parole du Gouvernement a fait observer qu'en cas de non-régularisation à l'issue de ce moratoire qui court du 31 août au 30 septembre 2020, le ministère se réserve le droit d'interrompre le signal des opérateurs non en règle vis-à-vis du trésor public et ce, avec toutes les conséquences administratives et financières qui s'imposent.