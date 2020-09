Afrique du Nord: L'Egypte soutient le règlement politique de la crise libyenne loin de toute ingérence étrangère

Le président Abdel Fattah Al-Sissi a confirmé le soutien de l'Egypte au règlement politique du problème libyen loin de toute ingérence étrangère et des milices armés.

Lors de son entretien jeudi avec Josep Borrell; Haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Le président Al-Sissi a souligné que "l'Egypte accueille favorablement toute mesure positive à cet égard menant à un règlement pacifique, à la construction et au développement". Il a souligné également le soutien de l'Egypte aux efforts internationaux y afférents.

Le porte-parole de la présidence de la République, Bassam Radi a déclaré que les discussions avaient porté sur la coopération et le dialogue entre l'Egypte et l'UE dans les divers domaines politique, économique et de la sécurité outre le règlement de la crise libyenne la situation au Proche-Orient et les efforts de la lutte contre le terrorisme ainsi que le processus de paix et le problème du Barrage de la Renaissance.

Le chef de la diplomatie européenne a transmis au président Al-Sissi les salutations du conseil européen et de la présidente de la commission européenne. Il a rendu hommage aux relations "Historiques et privilégiées" entre l'UE et l'Egypte à la lumière du poids politique de l'Egypte sur les échelons international et régional. L'Egypte, a-t-il dit est le pilier de la sécurité et de la stabilité dans toute la région qui traverse actuellement une situation critique, "Ce qui fait que l'Egypte devienne un partenaire stratégique important de l'Union européenne", a ajouté M. Borrell.

En ce qui concerne le processus de paix au Proche-Orient, les deux parties ont estimé nécessaire de relancer l'action internationale collective vers la reprise des négociations israélo-palestiniennes destinées à parvenir à un règlement juste et globale de la cause palestinienne conformément aux références internationales et assurant la sécurité, la stabilité et prospérité de tous les pays de la région. Le responsable européen a salué à cet égard les efforts égyptiens assidus déployés pour alléger la tension entre les deux parties en ce qui concerne la bande de Gaza.

Quant au barrage de la Renaissance, ajoute le porte-parole, le président Al-Sissi a confirmé l'attachement de l'Egypte à la protection de ses droits dans l'eau du Nil et ce à travers un accord juridique et contraignant sur les règles de remplissage et de mise en service du barrage de la Renaissance et assurant les intérêts conjoints de toutes les parties.

Le président a souligné l'importance maximale de la question de l'eau qui constitue une question de sécurité nationale pour l'Egypte.