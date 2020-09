Congo-Kinshasa: Décentralisation dans le football - Vers la création de 26 Ligues

Mieux vaut tard que jamais, la Fédération congolaise de football association (Fecofa), met le cap vers la décentration de son administration pour se conformer au découpage territorial qui a conduit à la mise en place de 26 provinces depuis octobre 2015. L'organisation et l'administration du football en RDC, représentées au niveau des provinces par des Ligues, qui n'étaient jusqu'alors que dans les 11 anciennes provinces, va bientôt s'étendre sur toutes les 26 provinces. Le président de la Fecofa, Constant Omari Selemani, a écrit officiellement jeudi 3 septembre, aux Gouverneurs de provinces, pour leur faire part de ce projet.

Dans cette correspondance, la Fecofa demande à ces autorités politico-administratives désireuses et préoccupées de développer l'administration et la pratique du football dans leurs provinces respectives, de formuler une demande expresse et écrite adressée à la Fédération, pour obtenir, dans un premier temps, un cahier des charges à remplir. Une fois que les conditions sont réunies, viendra alors l'étape de la création et installation d'une Ligue provinciale dans la province concernée.

La Fecofa précise, par ailleurs, qu'elle demeure le seul organe technique reconnu par l'Etat congolais et se trouve dans l'obligation d'accompagner les entités-administratives dans la conception et l'exécution des projets sportifs liés à l'organisation et la pratique du football. Notamment, la construction et la rénovation des stades, la pause des aires de jeu en gazons synthétique et naturel pour leur homologation, la formation du personnel médico-technique par la direction technique nationale, et du personnel administratif par la section réformes et développement de la Fédération.

En outre, la FECOFA félicite ces gouverneurs de provinces pour leur soutien aux équipes masculines qui prennent part au prestigieux championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot), et leur demande de faire autant pour les équipes féminines. Le football féminin ne cesse de monter en puissance dans le monde.