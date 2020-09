Congo-Kinshasa: Covid-19 - A travers l'Asbl «Telema Mwana Mapinga», Jeanine Mabunda au chevet des enfants des soldats et policiers

Fidèle à sa politique de proximité, proche du petit peuple, la Présidente de l'Assemblée nationale vient de poser pour la énième fois, un acte généreux, ô combien louable en cette période dominée par la pandémie à Covid-19.

Jeudi 3 septembre 2020, à quelques jours de la rentrée parlementaire de Septembre, Mme Jeanine Mabunda Lioko, à travers ses représentants, a octroyé à l'ASBL « Telema Muana Mapinga », TTM en sigle, une ONG qui regroupe les enfants des militaires et policiers de la RDC depuis 2013, 117 cartons de métronidazole, un médicament intervenant dans le traitement des symptômes de la Covid-19.

Mme la Présidente de l'Assemblée nationale est soucieuse de la santé de la jeunesse, en général, et de la jeunesse vulnérable, en particulier. C'est pourquoi, via son directeur de cabinet adjoint, elle a jugé bon de soutenir cette ASBL qui lutte tant soit peu, pour donner aux enfants des militaires et policiers souvent négligés dans la société, un sens de responsabilité et de dignité. Ce geste va considérablement permettre à «Telema Mwana Mapinga » d'équiper quelques structures médicales engagées dans la lutte contre la covid19.

« C'est une femme de cœur, c'est une Maman. Et après avoir constaté le travail que vous faites sur terrain, vous avez été sélectionnée pour que vous puissiez avoir des facilités afin d'exécuter votre mission, qui est une mission salutaire et citoyenne. S'occuper des enfants militaires, c'est de travailler pour le développement et l'avenir du pays », a expliqué Benjamin Mukulungu. Et de renchérir : "En tant que Maman, en tant que fille aînée de ce que ce pays qui a connu cette passation apaisée de pouvoir et engagée dans l'action pour la jeunesse de ce pays, nous sommes venus la représenter, manifester son grand cœur vis-à-vis des enfants militaires, sa contribution en ce moment de Covid-19 où toutes les âmes sensibles comme celle de l'honorable Jeanine Mabunda, Présidente de l'Assemblée nationale.

Selon le Dircaba de la Présidente de l'Assemblée nationale, Mme Mabunda est venue soutenir ces jeunes, afin que la jeunesse congolaise soit prise en compte dans les soins, aussi dans tout ce qui est nécessaire pour la survie des enfants militaires. Pour sa part, Christella Kiakuba, Coordonnatrice principale de « Telema Mwana Mapinga » TMM en sigle a exprimé sa reconnaissance à l'endroit de leur bienfaitrice, Jeanine Mabunda dont les conditions sociales de la population ont toujours été au centre de ses préoccupations. «Nous sommes émues de joie de voir ce geste aussi louable de la part de la Présidente de l'Assemblée nationale, comme d'abord mère, comme speaker. Nous, Telema Mwana ya Mapinga qui réunit en son sein les enfants militaires et policiers de la République Démocratique du Congo, nous disons carrément merci de penser à nous, alors qu'aujourd'hui le monde est un peu secoué, le monde est par terre à cause de ce virus qui tue, qui terrasse tout le monde à son passage, voir Madame Mabunda pensait aux dépendants militaire et policier, c'est un geste louable, nous disons merci », se confie-t-elle à la presse.

« Nous promettons à Madame Mabunda d'en faire bon usage. Nous allons distribuer les métronidazole dans quatre différents centres hospitaliers de quatre différents camps militaires de la ville de Kinshasa, nous allons lui faire de nos différents rapport de notre distribution et besoin sur terrain bien que très bientôt nous irons vers elle, nous allons demander pour qu'elle plaide l'obtention d'une bourse des meilleurs enfants militaires et policiers au gouvernement. Tout ce que nous pouvons dire, c'est merci et ça nous va droit au cœur », a déclaré Christella Kiakuba.

D'emblée, il sied de noter que la santé, l'asbl TTM œuvre dans l'éducation et l'environnement. Elle sensibilise sur les maternités précoces, le VIH sida sans oublier l'observance des gestes barrières contre la covid19.