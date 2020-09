Madagascar: EPS / Baccalauréat - L'annulation critiquée par le monde du sport

Cette contestation n'est pas uniquement à Antananarivo mais concerne également les autres régions du pays.

Décision contestée et contestable. Une semaine après la décision du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique d'annuler les épreuves d'Education physique et sportive à la session 2020 du baccalauréat, les réactions fusent toujours de toutes parts. Les professeurs d'EPS ont déjà haussé le ton comme quoi ils n'ont pas été consultés avant la prise de cette décision. Ils ont par ailleurs demandé une audience auprès de la présidence de la République pour dénoncer cette décision inédite.

Cette contestation n'est pas uniquement à Antananarivo mais concerne également les autres régions du pays. « Nous attendons les rapports des branches au niveau des régions. Nous voulons que l'EPS soit valorisée », a indiqué le collectif des acteurs dans le monde de l'EPS. Le chef de l'Etat, Andry Rajoelina, dans son « Velirano numéro 13 » a insisté sur l'importance du sport dans le développement du pays.

Des infrastructures sportives sont construites un peu partout au pays pour accompagner les sportifs et atteindre l'objectif d'une émergence sportive. « Cette décision n'est pas du tout logique. Pourquoi on a maintenu les épreuves écrites organisées dans des espaces confinés mais annulé les épreuves d'EPS en plein air. Cette discipline est une matière à part entière comme les autres lors de l'examen du baccalauréat. En plus, l'EPS est plus qu'une matière d'éducation, elle inculque aux élèves la discipline et les valeurs sportives.

Cette annulation est un manque de considération envers l'EPS et le sport en général. Et c'est triste, pourquoi toujours sacrifier le sport ? », a souligné Jean Michel Ramaroson, président de la fédération malgache de basketball.