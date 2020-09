Congo-Kinshasa: Dossier PERENCO - Séance de travail ce jeudi autour de Sylvestre Ilunga

La commission ad hoc consacré au dossier Perenco s'est réunit ce jeudi 3 septembre 2020 à l'immeuble du Gouvernement, autour du Premier Ministre Ilunga Ilunkamba. Lors de cette séance de travail, il était question pour les membres qui la composent d'étudier en profondeur les nouvelles visées de Perenco qui ambitionne de se lancer dans la production de l'électricité à partir du gaz issu de l'exploitation du pétrole.

En effet, pour la société Perenco qui exploite depuis plusieurs années le pétrole congolais, les gaz brûlés dans les torchères sont polluantes de l'atmosphère, et en ces temps de lutte contre le changement climatique, leur transformation en électricité pourrait contribuer à accroître l'offre de cette énergie.

Il sied de souligner que le dossier Perenco avait été soumis au Conseil des ministres lors de sa dernière réunion par le Ministre des Hydrocarbures.

Le chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, qui présidait cette séance hebdomadaire, avait chargé le Premier ministre, Ilunga Ilunkamba, de réunir les juristes du Gouvernement, de la Présidence de la République et même ceux du Cabinet du PM pour examiner cette question de manière approfondie.

C'était en effet l'objet de la séance de travail d'hier. Un rapport sera fait au Conseil des Ministres de ce vendredi 4 septembre 2020. "L'opinion sera fixée par le compte-rendu du Ministre d'Etat chargé de la Communication et Médias, Porte-parole du Gouvernement", a laissé entendre au sortir de la présente réunion, le Vice-Premier ministre en charge du Budget, Jean-Baudouin Mayo.

Ce denier fait partie de la commission ad hoc chargé du dossier Perenco, à laquelle sont aussi membres les ministres du Plan, de l'Intérieur et Sécurité, de la Coopération Internationale et Intégration Régionale, de la Décentralisation, des Ressources Hydrauliques et Electricité, Hydrocarbures, Environnement, Justice, Recherche Scientifique, Communication et des Médias, Affaires Sociales et ESU. Mais également des juristes de la Présidence de la République et du Cabinet du Premier Ministre.

Il est bon de savoir que Perenco exploite en RDC 11 champs onshore et offshore pour une production moyenne de 25.000 boepd. Le programme de forage onshore, démarré en 2002, a permis la mise en service d'environ 25 puits par an.