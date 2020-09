Congo-Kinshasa: Réformes électorales, rôle du CNSA,... - Olenghankoy a échangé avec l'ambassadeur de la Grande-Bretagne et une délégation de la NSCC

Intense activité hier, jeudi 3 septembre 2020, au cabinet du travail du Président du Conseil National du Suivi de l'Accord de la Saint Sylvestre et du Processus électoral, Joseph Olenghankoy, qui a reçu à tour de rôle, une délégation de la NSCC, conduite par Robert Kabakela, adjoint de Jonas Tshiombela et l'Ambassadeur de la Grande-Bretagne en RDC, Emily Maltman, avec qui ils ont échangé longuement sur le fonctionnement et le rôle du CNSA.

Porteuse d'un document de plaidoyer qui contient des recommandations en rapport avec des réformes électorales à venir, la NSCC a tenu à discuter avec le Responsable numéro Un du CNSA à ce sujet. «La NSCC a produit un vadémécum, un document de plaidoyer qui contient quelques recommandations ayant trait à l'amélioration du cadre régulateur des élections dans notre pays. Il faut noter que cela a été des échanges très fructueux avec le Président du CNSA, M. Olenghankoy Joseph, qui nous a surpris en contribuant aussi avec ses recommandations contenues dans le vadémécum, et donc, nous avons été devant un homme engagé lui-même sur la voie des réformes, pour cela nous le saluons et nous le remercions», a loué Robert Kabakela, Coordonnateur adjoint de la NSCC.

En effet, la NSCC en appelle à l'adhésion de tous ceux qui sont engagés dans cette question à caractère électoral, de telle sorte qu'au finish, ledit document de plaidoyer soit versé au niveau du parlement. Ce n'est pas la Société civile qui élabore les lois, mais elle entend proposer, contribuer de telle sorte qu'à la rentrée parlementaire, à la session de septembre, au niveau du parlement, que les Députés puissent s'en approprier et transformer cette proposition des recommandations sous forme des lois, afin d'améliorer le cadre.

En outre, à la question de savoir si la NSCC préconise des réformes électorales avant ou après la désignation de nouveaux animateurs de la CENI, Robert Kabakela a été très catégorique : « Nous pensons qu'au vu de trois expériences électorales dans notre pays, tirant des leçons de ce que nous avons vécu, il est tout à fait indiqué que nous puissions y contribuer par des propositions qui vont être versées au niveau des Institutions».

Emily Maltman chez Olenghankoy

Reçue en audience par le Président Joseph Olenghankoy, l'ambassadeur de la Grande-Bretagne en RDC se dit satisfaite, après qu'elle ait été éclairée sur le rôle et fonctionnement du CNSA. « Nous avons discuté sur ce que c'est le CNSA, l'histoire politique récente des élections et les questions des réformes électorales, j'ai mieux compris maintenant le rôle du CNSA qui est important dans le chemin vers la démocratie dans ce pays», a-t-elle déclaré. Dans son élan, Mme Emily Maltman a laissé entendre que la Grande-Bretagne sera toujours aux côtés de la RDC et des congolais, et continuera toujours à appuyer le pays vers son développement, vers la démocratie et la paix.