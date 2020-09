Madagascar: VTT - MBike et la passion du vélo

Une success story comme on les aime. Madagascar Bike ou MBike a été créée en 2014. Aujourd'hui, elle tient une place prépondérante dans la capitale. Et pas seulement dans le paysage sportif.

Son service de livraison s'est grandement développé dernièrement. Tous les jours, on croise des livreurs vêtus de gilets jaunes, portant des sacs rouges et sillonnant les rues d'Antananarivo.

Le contexte actuel a donné un coup de boost à l'activité. « Nous avons créé le service de livraison de colis en 2016. Nous étions les premiers sur le marché. Cela nous tenait à cœur de rendre l'air plus respirable, de lutter contre le gaspillage engendré par des moyens logistiques pas vraiment adaptés au contexte d'Antananarivo, et de créer des emplois », se remémore le fondateur et passionné de VTT, Stéphane Lacas.

Au-delà de la protection de l'environnement et de la création d'emplois, le service apporte une solution rapide et pérenne. Autant pour les sociétés que pour les particuliers.

La livraison à vélo n'est pas sujette aux problèmes d'embouteillage récurrents. D'où sa rapidité et son efficacité. « Les commandes n'ont pas augmenté ces derniers mois, car de nombreuses entreprises partenaires ont ralenti leurs activités. En revanche, de nouveaux clients se sont tournés vers nous à travers le site mbikelivraisonexpress.mg, comme solution à leurs besoins logistiques avec des livraisons effectuées sans contact », poursuit Lacas.

L'aventure Madagascar Bike reflète la passion pour le vélo dans toutes ses formes. En effet, elle est présente dans plusieurs branches. Dans le domaine de l'entretien et de la vente en ligne et auprès des points à Iavoloha et à Ivato.

Dans le domaine des loisirs, avec la location et l'organisation de randonnées. Et dans le domaine sportif, avec la MBike Adventure et l'Enduro MBike, deux courses internationales annuelles. « Au début, j'avais remarqué qu'il y avait trop peu de choix dans la location, l'achat de vélos, les pièces et la réparation de qualité. On a lancé un site web pour y remédier : 'mbike.mg'. On a aussi une activité à but non lucratif, l'organisation de compétitions afin de promouvoir le VTT », ajoute le fondateur de MBike.

La promotion de la discipline passe par plusieurs chemins. L'un d'entre eux consiste à donner accès au grand public, à travers la location et l'organisation de randonnées ludiques.

Des sorties dominicales qui proposent différents circuits selon le niveau des participants. Et cerise sur le gâteau, parmi les vélos disponibles à la location figurent des VTT de la marque MBike, dessinés et assemblés à Madagascar.