Madagascar: Toujours au Top 10 du classement, nos jeunes continuent leur parcours dans la compétition internationale de robotique

Une équipe de choc composée par Randrianjatovo Tahiry Manantsiory, Rafalainiaina Radolaza Leondaris, Ralamboharisoa Zo-Hary, Razafindrakoto Finoana Tiantsoa Fenohasina, Ambinintsoa Cynthia représente Madagascar pour le FIRST Global Challenge 2020. Sélectionnés par STEM4GOOD, une association pour la vulgarisation des STEM (Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques) en enseignant le « coding » et la robotique, fondé en 2018 et étant déjà en marche depuis 2014, ils sont sous le mentorat de Adrienne Irma Rabemanantsoa et Razananiriana Mendrika Nomenjanahary.

Cette compétition consiste à susciter la passion pour la Science, la Technologie, l'Ingénierie et les Mathématiques parmi les jeunes du monde entier regroupant des milliers de jeunes âgés de 14 à 18 ans. Et vue la situation actuelle face à la pandémie, la compétition internationale se déroule en ligne. Actuellement dans les Top 10 du classement provisoire avec 190 pays participants et plus, l'équipe Malagasy est déterminée à monter l'échelle. « Nous faisons et ferons le maximum possible pour préserver la valeur de Madagascar et du peuple Malagasy. Notre succès représente le succès de tout Madagascar dans le domaine du STEM », disent-ils. Mais non seulement sont-ils là pour représenter Madagascar, mais aussi pour initier les jeunes dans l'éducation STEM. Selon eux, on est capable de faire beaucoup de choses avec STEM, et même changer le monde.

FIRST Global Challenge n'est non plus une simple compétition, mais aussi une grande opportunité pour rencontrer des gens venant des quatre coins du monde et de faire de nouvelles découvertes sur le plan technique ou aussi culturel.

Malheureusement en manque de fonds pour acquérir des matériels, l'équipe Malagasy demande le soutien des citoyens Malagasy pour collecter des fonds afin d'obtenir plus de matériels et de pouvoir arriver jusqu'au bout de ses attentes.