Congo-Kinshasa: LINAFOOT - Le championnat démarre le 25 septembre à huis clos

L'on en sait un peu plus sur la 26ème édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot). Sauf changement de dernière minute, le championnat va démarrer le 25 septembre 2020 et va se jouer à huis clos pour limiter, selon les organisateurs, la propagation du nouveau coronavirus (covid-19). Le président du comité de gestion de cette instance sportive, Bosco Mwehu Kolefa, l'a annoncé jeudi 3 septembre, dans la matinée sur les antennes d'une radio locale.

Aux habitués du stade de Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa, et autres stades à travers le pays, de ne plus se donner la peine de faire le déplacement, parce qu'ils n'auront pas accès aux stades. Un travail est en train d'être fait entre la police et les organisateurs de ce championnat pour faire exécuter cette mesure du gouvernement national dans les stades du pays, pour le bien-être de la population, a déclaré Bosco Mwehu.

A la question de savoir si tous les matches seront retransmis en direct à la télévision nationale, Bosco Mwehu n'a pas été clair. Il a plutôt lancé une sorte d'offre d'appel à toutes chaînes désireuses de faire la retransmission, de venir souscrire.

Quant au calendrier, les services de communication de la Linafoot renseignent qu'il est déjà fin prêt. Il ne reste plus que le dernier toilettage. La publication pourrait intervenir d'ici le 9 septembre, soit dans une semaine. Dépassé cette date, les organisateurs pourraient se retrouver dans l'obligation de repousser la date du démarrage, d'autant plus que conformément aux textes, la publication du calendrier doit être fait dans les 15 jours avant le démarrage.

Maniema Union publie la liste de ses 36 joueurs

L'AS Maniema Union de Kindu a publié jeudi la liste de ses 36 joueurs qui s'entraînent sous son maillot depuis deux semaines, au centre Kurara Mpova, dans la commune de la N'sele à Kinshasa. C'est la première équipe à avoir dévoilé son effectif.

Sur les 36, il y a 16 nouveaux joueurs recrutés çà et là, à travers le pays, et 20 anciens. Les 20 anciens sont : Mercey Ngimbi, Lema Sukama, Agée Basiala, Pepito Bahoso, Lutonadio Tegi, Atibu Radjabu, Arnold Matumele, Ebuela Steve, Mpianzengeli, Moseli Monzali, Mbiyeye Bisamuna, Bukasa Mangala, Abedi Masudi, Bonaventure Mbuka, Moussa Aruna, Likwela Yelemaya, Sefu Masumbuko, Shabani Tchitemay, Abdallah Radjabu et Ginola Nzau.

Tandis que les 16 nouveaux venus ne sont autres que : Donald Nzé (AS Pélican), Ange Kacoubi (Renaissance du Congo), Imana Lote (Renaissance du Congo), Nzunzi Makiese (JS Groupe Bazano), Mbombo Jackson (AS Veti Club), Katulondji Kathy (AC Dibumba), Mosengo Tichik (AS V.Club), Mayele Sota (AS V.Club), Bola Boto (New Jack), Bokingo Bengele (MK), Kitchindja Hamadi (AS Nkoy), Gatho Clément (AS Nkoy), Amisi Makonga (AS Nika), Thithi Mambuma (AS Dauphin), Jackson Lunanga (AS V.club) et Mapumba Katomba (AS V.club).

Dans l'ensemble, ils sont : 4 gardiens, 9 défenseurs, 10 milieux de terrain et 13 attaquants.