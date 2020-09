Congo-Kinshasa: Lomami - Théophile Lunkamba et Kahenga Nsompo pour la confirmation de Lubao comme ville

Théophile Lunkamba Lukongo et Kahenga Nsompo, respectivement Député provincial honoraire et Député national, ont organisé à la fin du mois dernier, une réunion de réflexion axée sur un projet pilote visant la création dans l'actuel territoire de Lubao de quatre nouveaux territoires à savoir, Bekalebue, Kisengwa, Tshiofa et Lubamba.

Au cours de cette séance réflexive, ils ont initié une pétition visant la confirmation du territoire de Lubao comme une ville dans la province de Lomami, au regard de son étendu en terme de superficie.

Le député honoraire Théophile Lunkamba avait expliqué de façon succincte le bien-fondé de ce projet pilote avant de solliciter l'implication de tous les citoyens du territoire de Lubao dans cette lutte que vise l'intérêt communautaire.

«Nous nous sommes retrouvés dans ce cadre de réflexion, parce que nous avons un projet pilote de démembrement du territoire de Lubao en quatre territoires et un projet de confirmation du territoire de Lubao comme une ville», a fait savoir à la presse, Théophile Lunkamba.

Ce député provincial honoraire a souligné que ces 4 nouveaux territoires qui seront créés vont favoriser un développement endogène et intégré de la population de l'ancien territoire de Lubao.

Aussi, ce démembrement va impulser une réorganisation territoriale et administrative qui va permettre l'espace à être administré suivant le principe sacro-saint de rapprocher l'administré du gouvernant, avec main basse sur les conflits coutumiers artificiels montés à des fins non-conformes avec les us et coutumes de la population.

Pour sa part, le Député national Kahenga Nsompo a demandé à tous les dignes fils et filles de Lubao de mettre de côté leurs couleurs politiques, religieuses etc. en vue de consolider l'unité et apporter une solution à cette lutte. Théophile Lunkamba et Kahenga Nsompo sont motivés par le fait que la population de Lubao était en veilleuse, c'est-à-dire, qu'elle ne croyait pas au dynamisme qui fait d'elle un grand peuple.

Ces originaires du territoire de Lubao ont signalé que dans leur période, les Premiers Ministres Adolphe Muzito, Matata Mponyo et tout dernièrement en 2018 Bruno Tshibala, avaient chacun signé des décrets portant création de la ville de Lubao dans la province de Lomami. Jusque-là, il n'y a jamais eu l'effectivité de ladite ville.