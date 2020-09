Congo-Kinshasa: Digital Congo fête son 15ème anniversaire, THEATRE PLUS fête ses 15 années de collaboration avec cette chaîne

Cette année 2020 marque les 15 ans d'existence de la radio télévision Digital Congo, l'une de grandes chaînes les plus suivies de notre pays de part la qualité de ses émissions très diversifiées et c'est face à une concurrence réelle.

Parmi les programmes qui ont contribué indiscutablement à l'aura de cette chaîne se retrouvent les séries produites chaque lundi à 20h45 par la troupe THEATRE PLUS du célèbre comédien MASUMU De BRINDET. Double anniversaire peut- on dire car pendant que Digital Congo fête son 15ème anniversaire, THEATRE PLUS fête ses 15 années de collaboration avec cette chaîne. Pendant tout ce temps, MASUMU DE BRINDET a vu passer plusieurs responsables, émissions et animateurs.

La fidélité de cette troupe est un exemple à souligner car si au début il y avait une considération et soutien des responsables de cette chaîne, cela n'est plus le cas car THEATRE PLUS connait de plus en plus des moments difficiles et presque d'abandon. S'il est vrai que la conjoncture actuelle y est pour quelque chose mais pas comme cela se passe actuellement.

Bien que ses prestations soient attendues par un public fidélisé depuis 15 ans, cette troupe va bénéficier plus de la même attention de la part des ses dirigeants qui devaient lui accorder des faveurs et autres facilités. Durant cette quinzaine d'années de collaboration ininterrompue, THEATRE PLUS a pu asseoir non pas seulement sa marque mais aussi contribuer à l'audience que cette chaîne connait dans un environnement où parfois certains téléspectateurs ont un reflexe partisan, marqué par des clivages politiques.

Les 15 ans de collaboration avec Digital Congo est un exemple qui mérite d'être car malgré le manque de sponsoring et des frais exigé pour la diffusion, alors que hier, quelques frais de régie lui était remis, cette troupe est restée active pendant la grève de deux ou trois mois des agents et dernièrement pendant toute la période de confinement. Des telles performances et assiduités devaient retenir l'attention des dirigeants actuels de Digital Congo.

Que des troupes sont elles arrivées et reparties pour revenir par la suite mais THEATRE PLUS est resté fidèle et convainquant.

Le public ne demande pas mieux que le mariage de Digital Congo et THEATRE PLUS de MASUMU DE BRINDET soit bénéfique pour les deux parties ainsi il sera encore mieux servi par des séries télévisées de bonnes qualités attirant toutes les catégories socioprofessionnelle de notre pays.

Il est temps de valoriser nos artistes et troupes méritants.