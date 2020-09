Congo-Kinshasa: P.A - Tryphon Kin-kiey invite la classe politique à faire bloc derrière Félix Tshisekedi !

"Chaque jour ne pouvant être un jour de campagne électorale, le Congo, sous le leadership légitime du Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Chef de l'Etat, doit se tourner vers la priorité d'aujourd'hui et de maintenant, à savoir, se réinventer un modèle de vie pour l'après-COVID-19 qui ne sera jamais comme avant la COVID-19, se reconstruire économiquement et socialement pour son bien et celui de son peuple", tranche Tryphon Kin-kiey Mulumba, Autorité Morale du Parti pour l'Action, dans une Déclaration Politique.

Et pourtant, certains acteurs politiques, loin de faire montre de responsabilité, s'adonnent plutôt à la propagande permanente, à la manipulation au niveau jamais atteint, à la vaine polémique, à la médiatisation ignorant le plus important pour le Congo et son Peuple : une existence comme pays et comme Etat, ce qui passe par des actions fortes et innovantes de Salut National.

Voilà pourquoi, "Le P.A, le Parti pour l'Action et son Autorité Morale, le Professeur Tryphon Kin-kiey Mulumba, qui ont tourné la page des Législatives de 2018, invitent fermement ces acteurs de quelque bord qu'ils soient à l'abandon de l'infantilisation, de la théâtralisation et de la safarisation de la vie politique par d'incessants coups bas et, face aux défis qui menacent notre existence comme nation, à mettre le cap sur l'avenir, à projeter le Congo dans le long terme, à préparer le pays à résister et à ne pas sombrer".

Surtout que dans le contexte d'aujourd'hui : "Le Congo, notre pays, fait face à une crise économique, financière et sociale majeure avec la fermeture des frontières, l'arrêt des exportations, l'absence de la production suite notamment, à la crise sanitaire planétaire de COVID-19, ce qui appelle notre Peuple, à l'instar d'autres Peuples du monde, à réinventer son avenir quand la récession jamais connue à ce jour frappe de plein fouet à nos portes", insiste-t-il.

Tryphon Kin-kiey, troisième figure emblématique du Cap pour le Changement, dès sa création, peu avant la tenue des élections du 30 décembre 2018, est un acteur politique majeur en RD. Congo. De génération en générations, il traverse les âges et il est mieux connu pour sa fertilité de l'esprit et son flair avéré dans l'anticipation des événements.

Plein de fougue et d'initiatives, même s'il n'est plus à présenter, il y a lieu de retenir, néanmoins, qu'il est un homme entièrement dévoué au service du Congo et de son peuple.

C'est d'ailleurs à ce titre-là, qu'il a eu à occuper plusieurs fonctions dans les institutions et, même, à consentir d'énormes sacrifices pour apporter sa pierre à l'avènement de la démocratie dont l'alternance pacifique intervenue au sommet de l'Etat, depuis le 24 janvier 2019, n'est qu'un des premiers fruits.