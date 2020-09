Soudan: Saleh - Le ministère doit commencer immédiatement à créer une commission pour la réforme des médias

Khartoum — Le doyen du journalisme soudanais M. Mahjoub Mohamed Saleh ont salué la proposition faite par les ateliers de l'UNESCO sur le développement des médias au Soudan, de créer une commission pour la réforme des médias et de l'informatique, pour revoir toutes les lois et structures qui régissent le travail de tous les médias au Soudan.

S'exprimant jeudi après-midi, il a déclaré lors de la cérémonie de clôture sur l'élaboration d'une feuille de route pour la réforme des médias au Soudan organisée au ministère de la Culture et de l'Information: Je suis totalement d'accord avec cette proposition, et je pense que c'est la meilleure façon d'aborder les problèmes des médias.

L'UNESCO a proposé de former une (Commission de réforme des médias et de l'informatique) pour examiner toutes les lois et structures qui régissent le travail des médias au Soudan, à condition que cette commission soit composée d'experts dans les domaines des médias et du droit, de journalistes pratiquant dans divers médias et d'universitaires expérimentés - et la commission sera (temporaire) pour que son mandat termine avec l'accomplissement de ses tâches législatives en préparant les lois d'organisation et les structures, et puis les organes proposés tiennent l'exercice de leurs fonctions.

Saleh a ajouté: Bien que l'UNESCO propose que la commission soit temporaire, je pense qu'elle devrait être permanente, que le ministère de l'Information soit aboli, et cette commission devrait le remplacer, et ne pas faire partie de l'organe exécutif, mais plutôt être un "organe indépendant", sous la supervision du Parlement, qui en sera responsable, il examinera sa performance et la tient responsable.

M. Mahjoub Mohamed Salih a indiqué qu'il a été prouvé par l'expérience et depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui que les systèmes de partis démocratiques traitent les médias dans une perspective partisane, et que les institutions médiatiques officielles sont utilisées en faveur de leurs partis pour annoncer les activités des partis au pouvoir.

M. Mahjoub a ajouté: Que le ministère accepte ou non ma proposition, je conseille que la commission soit formée immédiatement et entame les travaux législatifs et organisationnels pendant que le débat se poursuit sur la possibilité d'abolir ou non le ministère de l'Information.

M. Mahjoub a salué les ateliers organisés par l'UNESCO en coopération avec le ministère de la Culture et de l'Information, l'ambassade britannique et le réseau des journalistes soudanais, pour avoir élaboré une feuille de route pour la réforme des médias au Soudan.