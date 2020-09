Soudan: Ministère de l'Industrie et du commerce - Reprise des exportations d'arachides

Khartoum — Le ministre de l'Industrie et du Commerce, M. Madani Abbas s'est réunit jeudi avec la Chambre nationale des exportateurs pour discuter des politiques et contrôles d'exportation et prêter attention à la qualité des produits délivrés conformément aux spécifications et normes d'une manière qui aide à la compétition devant les marchés mondiaux.

Au cours de la réunion, le ministre de l'Industrie et du Commerce a clarifié la reprise et l'ouverture des exportations de cacahuètes pures uniquement pour encourager l'industrie et réaliser les chaînes de valeur, soulignant son intérêt pour la valeur ajoutée des exportations soudanaises et que l'année prochaine sera le début de la valeur ajoutée.

Le ministre a salué le rôle de la Chambre nationale des exportateurs dans les différents dossiers liés aux exportations de bétail, d'oléagineux et autres, soulignant le parrainage par le ministère des ateliers qui seront mis en place par la Chambre des exportateurs dans les prochains jours liés à la mise en œuvre des exigences des marchés mondiaux, ajoutant qu'il est nécessaire de créer des zones industrielles spécialisées dans les exportations soudanaises pour répondre aux exigences des pays importateurs.