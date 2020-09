Soudan: Le Ministère des Finances confirme que toutes les recettes de l'État dans un seul compte

Khartoum — Le ministère des Finances et de la Planification économique a confirmé sa position pour assurer le flux de toutes les recettes de l'État vers le compte unique du Trésor, en formant un mécanisme suprême pour maximiser les revenus afin de réduire les déchets et lutter contre les phénomènes négatifs dans la performance financière afin de réaliser le mandat du ministère les fonds public.

Les fonctions du mécanisme ont été identifiées en examinant la performance générale des unités fiscales pour assurer le flux de toutes les recettes de l'État vers le compte unique du Trésor, en arrêtant tout détournement de toute unité financière et en récupérant ces sommes, en examinant la performance générale et les tâches et responsabilités des corporations gouvernementales et des entreprises et en s'assurant qu'elles évoluent dans la bonne direction.

C'était lors de la réunion de Mme Heba Mohamed Ali Ahmed, ministre des Finances et de la Planification économique avec M. Al-Taher Abdul Gayoom, l'auditeur national, la réunion a porté sur les progrès de la performance des unités financières du gouvernement et sur l'importance de maximiser les revenus de l'État et d'arrêter les pratiques négatives de gaspillage des ressources financières.