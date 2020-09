Sénégal: Sinthiou Malème - 1 200 arbres plantés dans la commune

Grâce au partenariat entre l'Ancar et le Pam, le Service départemental des Eaux et Forêts de Tambacounda a planté 1200 arbres dans la commune. Un reboisement auquel toute la population a adhéré hier.

En partenariat avec l'Ancar et le Programme alimentaire mondial (Pam) à travers le projet 4R, le Service départemental des Eaux et Forêts de Tambacounda a planté, hier, quelque 1200 arbres d'espèces diverses dans la commune de Sinthiou Malème. Ce reboisement a connu une forte mobilisation. Une occasion pour le commandant Mamadou Gaye, Chef du secteur des Eaux et Forêts de Tamba, de saluer le partenariat avec le Pam et l'Ancar. Ce qui a permis de planter un nombre important d'arbres dans la commune pour la deuxième année consécutive. Le Commandant Gaye a également souligné l'importance des « Acacia melifera » plantés et qui permettront de protéger les champs contre la divagation des animaux sur une distance de 2 ha. « L'objectif à long terme est de restaurer les sols de cette partie reboisée », estime le Commandant Gaye. Avec l'appui de ces partenaires, le Service des Eaux et Forêts compte également mener ces actions de reboisement dans toutes les communes du département, souhaite le Commandant Gaye. Il en a profité pour inviter les populations à la protection des arbres. Pour la présente campagne de reboisement, le Service départemental des Eaux et Forêts veut réaliser 120 ha de plantations massives, 15 km de plantations linéaires et une vingtaine d'hectares pour des plantations d'enrichissement et de protection dans les forêts classées.

Grâce à l'engagement de l'association des femmes de la localité, la journée a connu un succès car « l'objectif a été largement atteint ».

La présidente du Gie des femmes de Sinthiou Malème a saisi l'opportunité pour solliciter des partenaires plus d'accompagnement. Pour Fatou Sow, « les femmes veulent être davantage soutenues, surtout dans cet espace où elles cultivent également plusieurs variétés ». Accordant une importance capitale au reboisement, elle a aussi demandé aux autorités d'interdire la coupe de bois.

Mme Sène Maimouna Tine, Directrice de la zone Sénégal oriental et haute Casamance de l'Ancar, est revenue sur les contours du programme 4R, de la résilience face au climat et à la réduction des risques. « Ce qui a abouti à ce partenariat avec les Eaux et Forêts », selon elle.Cette journée de reboisement cadre parfaitement avec les orientations de ce programme surtout dans le volet fertilité des sols et défense des cultures.