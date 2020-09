Burkina Faso: Chronique sécuritaire 2019 au Faso - Le premier «bébé» du député Maxime Koné

Maxime Lomboza Koné, élu national, fait ses débuts dans l'écriture avec son premier essai intitulé «Chronique sécuritaire 2019 au Burkina», dont la dédicace a eu lieu le mercredi 3 septembre 2020 à l'hémicycle. Vendu au prix unitaire de 5 000 FCFA, cet ouvrage de 104 pages donne la chronologie mensuelle des incidents et des initiatives sur la situation sécuritaire du pays en 2019 mais aussi l'analyse que l'auteur en fait.

«Chronique sécuritaire 2019 au Burkina », c'est le titre du premier essai que propose Maxime Lomboza Koné, intellectuel et homme politique burkinabè. Dans cet ouvrage de 104 pages réparties en deux parties, l'auteur procède à un regroupement annuel de dates clés qui rendent compte de faits majeurs et d'initiatives liés à la nouvelle donne sécuritaire au Burkina, marquée par des attaques protéiformes répétitives depuis 2015, et cela dans une démarche accompagnée d'une esquisse d'analyse. Qui nous attaque ? Pourquoi sommes-nous attaqués ? Quelles réponses y apporter ? Voilà quelques-unes des questions soulevées par l'élu national et auxquelles il a apporté des réponses.

Pour le nouvel écrivain, la proximité géographique du Burkina avec les zones en crise (Mali et Niger) l'expose, vu la perméabilité des frontières, sans compter que son alliance avec les puissances occidentales en guerre contre le terrorisme international fait de lui une cible de choix. A tout cela «il faut adjoindre le contexte sociopolitique du pays ces dernières années, marqué par l'insurrection politique et un coup d'Etat avorté qui ont durablement fragilisé l'Etat tout en ouvrant la voie à une nouvelle ère démocratique», a écrit l'auteur, pour qui «l'acharnement contre notre pays sonne pour certains comme une vengeance des terroristes suite au départ forcé de leur parrain, personnalité influente du système Compaoré». Mais «tout n'est que tentative d'explication en réalité, car la véritable raison de notre agression demeure énigmatique», a-t-il souligné.

Ayant préfacé l'œuvre, le colonel major Théodore Naba Palé a indiqué que le livre de Maxime Koné a tout son sens d'exister d'autant plus que «dans l'élite intellectuelle, on ne trouve pas une foule de personnes familières aux études stratégiques». Partant de là, «si nous voulons créer des conditions idéales de paix et de sécurité pour le développement économique et social de notre pays, il est indispensable et même obligatoire que les questions liées à la sécurité nationale soient vulgarisées dans toutes les couches socioprofessionnelles ». Il faut noter que l'auteur s'est inspiré d'informations relayées par des organes de presse tels que L'Observateur Paalga, Sidwaya, Le Pays...