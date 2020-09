Burkina Faso: Produits des industries nationales - Un conclave pour tracer les voies d'écoulement

Le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso (CCI-BF), a organisé le premier conclave national sur l'industrie et le commerce. Objectif : améliorer l'écoulement des produits nationaux en harmonie avec les différents accords auxquels le pays est partie prenante. La rencontre s'est tenue le jeudi 3 septembre 2020 dans la salle de conférences de Ouaga 2000 à Ouagadougou.

«Industrie et commerce : quelle synergie pour l'émergence de l'économie du Burkina Faso ?» c'est sur ce thème que s'est tenu le premier conclave national sur l'industrie et le commerce. A écouter les organisateurs, un tel choix du thème n'est pas fortuit, car il s'inscrit dans l'axe 3 du Plan national de développement économique et social (PNDES) qui vise à «dynamiser les secteurs porteurs pour l'économie et les emplois». Les autorités ne cessent de prendre des mesures fortes afin d'améliorer le climat des affaires et d'accroître la compétitivité des entreprises dans un environnement de concurrence saine et loyale pour assainir le marché.

Selon l'allocution du Premier ministre lue par le ministre du Commerce, Harouna Kaboré, il est temps d'adopter de nouvelles stratégies qui s'attaquent aux causes plutôt qu'aux conséquences du phénomène de la mévente des industries, notamment dans les secteurs du sucre, des huiles alimentaires et de la pneumatique. En outre, pour y parvenir, les échanges devront être francs, sincères, empreints de courtoisie, sans parti pris et surtout orientés vers la construction d'une économie compétitive.

Au cours de la rencontre, les échanges se feront autour de deux panels, à savoir la promotion de la transformation des produits nationaux et la compétitivité de l'industrie burkinabè dans un contexte d'ouverture des marchés composés de trois thématiques en vue de dégager des solutions durables aux problèmes d'écoulement des produits nationaux.

Quant au Premier ministre, Christophe Joseph Marie Dabiré, il a exprimé sa satisfaction aux opérateurs économiques du pays et salué l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie à sa juste valeur. « Il faut que nous travaillions à organiser notre économie et à faire en sorte que les acteurs qui interviennent dans le secteur privé soient également organisés de manière que l'industrie, qui est la base de la croissance économique, puisse contribuer efficacement à la création de richesseS et d'emplois». Selon lui, la réussite du présent conclave dépend de la qualité des échanges. Il a expliqué qu'il faut que ce conclave permette aux opérateurs dans les domaines de l'industrie et du commerce de se donner des informations et de s'expliquer un certain nombre de choses avant d'établir des passerelles pour permettre à l'économie de se développer de façon harmonieuse.

En outre, dans le cadre de l'Initiative de renforcement des capacités productives des PME-PMI du secteur pharmaceutique, trois conventions de financement ont été signées avec le ministère du Commerce. Il s'agit du laboratoire Phytofla basé à Banfora du Dr Dakuyo en vue de l'acquisition de matériel flambant neuf pour le contrôle qualité des produits pour un montant de plus de 53 millions de F CFA ; avec la PME Karilor pour un montant de 20 millions de F CFA pour le renouvellement de ses équipements et l'extension de ses activités de production de gel et de solution hydro-alcoolique et la pharmacie St-François d'Assise pour un montant de 23 millions de F CFA pour le renforcement de ses capacités dans la production de solution hydro-alcoolique et de gel.

Le Dr Aline Tiendrébéogo, responsable de la pharmacie Saint- François d'Assise, bénéficiaire de la subvention de l'Etat au titre de l'initiative de l'IRCP-Pharma, a souligné être très heureuse et reconnaissante parce que cela va leur ouvrir des perspectives pour offrir des produits de qualité selon les normes et surtout à un coût abordable et accessible à toute la population. « Nous remercions l'Etat burkinabè et toutes les parties prenantes à cette initiative et nous avons le devoir de répondre aux attentes de la population », a-t-elle indiqué.