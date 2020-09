Cote d'Ivoire: Mercato - Le plan de Rennes pour signer Boga et Bouanga

Dénis Bouanga et Jérémie Boga sont réellement dans le viseur de Rennes. Le club breton, à la recherche des renforts en attaque, a jeté son dévolu sur ces deux internationaux africains. Pour les signer, les dirigeants auraient un plan bien précis.

Qualifié pour la Ligue des Champions, Rennes, très ambitieux, a été actif sur le marché. Malgré l'arrivée de trois joueurs, la direction compte apporter plus de sang neuf afin d'être à la hauteur de cette compétition. Du coup, Boga (Sassuolo) et Bouanga (Saint-Etienne) sont dans la ligne de mire. Et pour les recruter, il va falloir vendre.

Selon les informations d'Ouest-France, Armand Laurienté pourrait faire les frais des ambitions de son club. Courtisé par Brest, il devrait quitter et permettre au breton d'avoir une entrée de fonds. Et rebondir sur ses dossiers chauds cet été qui coûtent plus de 15 millions d'euros.

Dénis Bouanga et Jérémie Boga ensemble à Rennes, ça sera un gros coup réalisé par le Stade Rennais.