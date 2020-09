Egypte: Le maintien par Moody's de la note de crédit de l'Egypte montre la réussite des politiques économiques du gouvernement

Le maintien par l'agence de notation Moody's de la note de crédit de l'Egypte à B2, avec une perspective d'avenir stable de l'économie égyptienne, reflète l'adoption par le gouvernement de politiques économiques réussies ayant commencé par un programme sérieux de réforme économique. Lequel a été soutenu par des dirigeants politiques et par le peuple égyptien au cours de ces dernières années, ce qui a permis à l'économie de faire face aux défis et chocs internes et externes.

Dans un communiqué, M. Maait a déclaré que la décision de Moody's confirmait le succès de la direction politique égyptienne dans la gestion efficacement des finances publiques pendant la crise du coronavirus, ce qui a été largement estimé par les institutions internationales en particulier à la lumière de la poursuite de la mise en œuvre par le gouvernement d'un paquet intégral de réformes structurelles visant à renforcer la structure macroéconomique.

Le ministre a ajouté: "Nous nous souçions d'atteindre les objectifs financiers et économiques fixés malgré tous les défis internes et externes posés par la crise du coronavirus, et nous cherchons à enregistrer un excédent primaire et à faire augmenter de 5,5% les taux de croissance économique à moyen terme, comme prévu par Moody's, grâce aux importants projets de développement visant à stimuler l'investissement et à générer des emplois, ce qui contribuerait à maximiser les capacités de production, à élargir la base d'exportation, à augmenter le PIB et donc à réduire les déficits budgétaires et la dette publique".

M. Maait a expliqué que les indicateurs positifs de l'économie égyptienne dans le rapport Moody's reflétaient la solidité de la performance institutionnelle et de la gouvernance, ainsi que la capacité de l'État à honorer ses engagements extérieurs, en particulier à la lumière du succès du gouvernement à diversifier les sources de financement du déficit budgétaire de l'État, à prolonger la durée du portefeuille de la dette et à réduire les charges financières, ce qui contribue - comme mentionné par Moody's - à relever la note de crédit de l'économie égyptienne à moyen terme.