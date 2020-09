Maroc: Le CRI de Souss-Massa lance un appel à projet pour financer la participation des coopératives et des TPME au Salon international de l'agroalimentaire

Le Centre régional d'investissement (CRI) de SoussMassa a lancé un appel à projet en vue de financer la participation de 13 coopératives, de très petites, petites et moyennes entreprises (TPME) et des groupements d'intérêt économique (GIE) au Salon virtuel international d'agroalimentaire "THE FOODESHOW", qui aura lieu les 8 et 9 septembre 2020.

Les coopératives et les entreprises régionales qui bénéficieront du financement ont été sélectionnées suite à un appel d'offres lancé auparavant par le CRI pour choisir quelques unités de production opérant dans la valorisation des produits du terroir au niveau de la région de SoussMassa (le safran, les dattes, les plantes médicinales et aromatiques, le miel et l'huile d'argan), indique un communiqué du CRI de Souss-Massa.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des nouvelles prérogatives des CRI, fixées par la loi 47.18, notamment en termes de promotion de l'investissement régional et de l'accompagnement des entreprises, note le communiqué. Elle s'inscrit également dans le cadre des actions entreprises par la région de Souss-Massa, en vue de faire face aux conséquences de la crise sanitaire et favoriser Ia relance économique des entreprises régionales, rapporte la MAP.

Cette initiative se veut un espace digital de networking permettant aux participants de rencontrer les acteurs internationaux opérant dans le domaine de l'industrie agroalimentaire, de s'ouvrir sur d'autres marchés et expertises et d'échanger les expériences avec des décideurs et les mettre en relation avec des acheteurs potentiels en provenance de plusieurs pays, avec le soutien des organisateurs.

Le Salon virtuel international d'agroalimentaire "THE FOODESHOW" qui connaîtra la participation de 200 exposants et 3.000 participants de 50 pays, constitue un rendez-vous incontournable et une opportunité pour les TPME de la région pour explorer de nouveaux marchés et promouvoir les produits made in Morroco