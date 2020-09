Sénégal: Nouvelle hausse des cours mondiaux des produits alimentaires en août

Dakar — Les cours mondiaux des produits alimentaires ont augmenté en août pour le troisième mois consécutif, "sous l'effet d'une demande globalement plus forte et de l'affaiblissement du dollar des Etats-Unis", selon un rapport publié jeudi par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

En août, l'indice FAO des prix des produits alimentaires, qui permet d'observer l'évolution des cours internationaux des produits alimentaires de base les plus couramment échangés, s'est établi en moyenne à 96,1 points. Il enregistre ainsi une hausse de 2,0 pour cent par rapport à juillet et atteint son niveau le plus haut depuis février 2020.

En comparaison avec juillet, "l'indice FAO des prix des céréales a progressé de 1,9 pour cent". Il s'est ainsi établi en moyenne à 7,0 pour cent au-dessus de sa valeur d'août 2019. Selon le rapport, cette hausse est "due majoritairement aux céréales secondaires".

Les cours du sorgho ont "grimpé de 8,6 pour cent par rapport à juillet et de 33,4 pour cent par rapport à leur niveau de l'année dernière à la même période, principalement sous l'influence de la forte demande à l'importation émanant de la Chine".

"Les prix du maïs ont augmenté de 2,2 pour cent en raison de la crainte que les dégâts subis par les cultures dans l'Iowa (Etats-Unis) aient une incidence sur l'offre. Les cours internationaux du riz ont également progressé, du fait du resserrement saisonnier des disponibilités et de la croissance de la demande africaine."

L'indice FAO des prix du sucre a suivi la même tendance en gagnant 6,7 pour cent par rapport au mois précédent.

Le rapport affirme que "l'indice FAO des prix des huiles végétales a augmenté de 5,9 pour cent, compte tenu de l'affermissement des cours de l'huile de palme en particulier, mais aussi de ceux des huiles de soja, de tournesol et de colza".

Selon le document, ces évolutions résultent essentiellement des ralentissements de la production, qui sont attendus dans les principaux pays producteurs d'huile de palme, dans un contexte où la demande mondiale à l'importation est forte.

"L'indice FAO des prix des produits laitiers est demeuré pratiquement inchangé par rapport à juillet : les cours du fromage et du lait entier en poudre ont baissé face à la perspective d'importantes disponibilités saisonnières à l'exportation en Océanie... " indique la même source.

A l'inverse, les cours du beurre ont "augmenté sous l'effet du resserrement des disponibilités à l'exportation en Europe, qui a fait suite à la réduction de la production de lait, elle-même imputable à la vague de chaleur du mois d'août".

L'indice FAO des prix de la viande n'a presque pas changé depuis juillet, bien qu'il soit en baisse de 8,9 pour cent par rapport à août 2019, étant donné que le fléchissement de la demande à l'importation de viande de bovins, de volaille et d'ovins a été compensé par la hausse de la demande à l'importation de viande de porcins en Chine.