Mozambique: Mexer - Objectif, retrouver la CAN avec le Mozambique

Du haut de ses 50 sélections, Mexer est un taulier en sélection nationale du Mozambique. Le défenseur de 32 ans qui y a déjà goûté rêve d'une nouvelle qualification pour le Cameroun.

"On doit se racheter, c'est impératif. On a loupé trop de CAN ces dernières années. Mais j'ai l'impression que le vent tourne. J'ai bon espoir", indique le joueur de Bordeaux à Fifa.com.

C'est plutôt bien parti pour les Mambas avec 4 points après 2 matchs. Prochain adversaire, le Cameroun, pays hôte du tournoi.

Dans une période où les éliminatoires CAN vont coincidr avec celles de la Coupe du monde 2022, il ne veut pas se tromper d'objectif. Mais reste toujours conquérant. "On ne va pas se voiler la face : l'objectif 'Coupe du Monde' paraît un peu trop élevé pour notre pays. Mais c'est dans note ADN de tout donner et d'y croire. Sait-on jamais".

Edson André Sitoe de son nom complet a disputé la CAN 2010. Une grande fireté pour lui. "Le Mozambique représente é-nor-mé-ment pour moi", prend-il soin de syllaber. "Et l'émotion est toujours la même lorsqu'il s'agit de jouer pour la sélection. Elle est particulière et immense".