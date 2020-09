Cote d'Ivoire: Septembre 2003-3 septembre 2020 - Un nouvel an de plus ! ... vus par 9 lectrices et 8 lecteurs (acte 1)

Dans le cadre de la célébration des 17 ans de l'Intelligent d'Abidjan, 9 lectrices et 8 lecteurs ont donné leurs avis sur le « Quotidien indépendant dont vous avez rêvé "

Aimond William, président de la Fondation des artistes de Côte d'Ivoire :

« L'Intelligent d'Abidjan a toujours été indépendant»

« 17 ans, c'est l'âge de la maturité pour un journal. L'Intelligent d'Abidjan a toujours été indépendant. C'est ce qui fait sa force surtout qu'il a, à sa tète, un homme-repère qui n'a plus rien à démontrer, parce qu'il le meilleur de sa génération. Il a su se faire entourer de professionnels ».

Imbassou Ouattara, Député de Yopougon commune :

«17 ans, c'est dire que L'Intelligent d'Abidjan a su marquer le terrain»

«17 ans, ce n'est pas rien dans la vie d'un homme à plus forte raison d'un organe de presse, surtout l'environnement dans lequel la presse ivoirienne est aujourd'hui. Voir que L'Intelligent d'Abidjan a pu tenir pendant 17 ans, c'est déjà une grande prouesse. C'est dire que vous avez su marquer le terrain, vous avez su créer un réseau de lecteurs. Votre ligne éditoriale amène tout le monde à pouvoir lire et à y trouver son compte souvent. Et nous notons tous les efforts qui ont été faits au niveau de la rédaction pour essayer de contribuer à l'édification d'une opinion nationale forte. Parce que quand il n'y a pas une opinion nationale forte, on reste dans les débats de clochers et on ne voit jamais l'intérêt général. Vous mettez toujours en pointe l'intérêt général. Mon souhait est que vous puissiez orienter les Ivoiriens vers une culture civique car c'est quelque chose qui nous manque beaucoup en Côte d'Ivoire.»

Aïcha Koné, artiste-chanteuse :« J'espère que le journal va continuer à nous informer honnêtement et à rester neutre»

« L'Intelligent d'Abidjan est un journal que je suis de près. Quand j'accorde une interview à L'Intelligent d'Abidjan, c'est ce que j'ai dit qui est textuellement traduit là-dedans. J'espère que le journal va continuer à nous informer honnêtement et à rester neutre. L'Intelligent d'Abidjan a 17 ans. Si la majorité en Côte d'Ivoire est 18 ans, c'est que le journal est encore mineur. Mais, pour un organe de presse, c'est beaucoup. Joyeux anniversaire ! »

Antoinette Konan, artiste-chanteuse :«Merci d'être centriste »

« Félicitations. Et joyeux anniversaire ! Merci d'être centriste, c'est ce que j'ai l'habitude d'entendre de votre Dg dans ses interventions. Félicitations et continuez sur cette voie ».

Kanté Farot, président des managers d'artistes de Côte d'Ivoire :«Je pense que c'est un journal sérieux et responsable »

« L'Intelligent d'Abidjan fait son petit chemin. Je pense que c'est un journal sérieux et responsable. C'est pourquoi, je l'aime. Je suis fier de ce journal parce qu'il fait son travail avec neutralité. J'encourage les journalistes de L'Intelligent d'Abidjan à continuer sur cette voie. Joyeux anniversaire ! ».

Olivier Gervais Tokoré, Directeur de cabinet de l'ex-ministre Henriette Lagou :

«L'Intelligent d'Abidjan a une particularité à la Une de son journal qui est assez touffue.»

« Pour moi, L'Intelligent d'Abidjan est comme tout support communicationnel, il a une particularité à la Une de son journal qui est assez touffue. L'Intelligent d'Abidjan nous donne des informations dont nous en avons besoin. L'Intelligent d'Abidjan a réussi à forger une opinion nationale sur un certain nombre de sujets qui intéressent le Ivoiriens. Donc, c'est un support qui est à encourager et je pense que 17 ans pour un journal comme L'Intelligent d'Abidjan est à féliciter ».

Général Akissi Kouamé Ex-Directrice de la santé et de l'action sociale des armées :«Bravo pour les 17 ans et Bravo également à son Dg »

« C'est un journal impeccable et je pense que s'il y a un classement, je peux le mettre parmi les premiers. Mais c'est au niveau de la disposition du journal, il y des phrases qui sont souvent touffues à l'intérieur du journal. A part ça, le contenu est très bon. J'apprécie cela. Bravo pour les 17 ans et Bravo également à son Dg »

Professeur Justin Koffi, Directeur exécutif adjoint du Rhdp:« L'Intelligent d'Abidjan est un journal mâture »

« L'Intelligent d'Abidjan a 17 ans. Un parcours qui va au-delà d'une génération. L'Intelligent d'Abidjan est un journal mâture, un journal qui a su se faire sa place dans l'univers des médias en Côte d'Ivoire. Les informations données par L'Intelligent d'Abidjan ont de l'impact. Elles impactent l'opinion. Je dois dire que le bilan est satisfaisant. L'Intelligent d'Abidjan a une ligne éditoriale ouverte, la parole est donnée à toutes parties prenantes sur un sujet. L'information est équilibrée, sans parti pris. Je note également que, L'Intelligent d'Abidjan informe plus, il ne déforme pas. J'aime la chronique du Lundi de Christian Gambotti».

Me Franck Kouyaté, juriste :«C'est un journal centriste qui ne prend pas de position et dont les écrits sont assez corrects »

«17 ans, ce n'est pas 17 jours. L'Intelligent d'Abidjan, j'étais aux premières heures lors du lancement en 2003 avec Lansana Kouyaté, secrétaire général de l'Oif de l'époque à Abidjan. On n'y croyait pas et puis 17 ans après, je pense que c'est un journal qui a fait son petit chemin. Ce qui est bon, c'est que c'est un journal centriste qui ne prend pas de position et dont les écrits sont assez corrects. On lit facilement. Donc, je pense que l'amélioration, ça fait partie de la vie, du quotidien de chacun. On se remet toujours en cause pour pouvoir être encore plus performant. Ce que je peux souhaiter à Alafé qui est le patron, et à vous-mêmes, c'est la loyauté, la fidélité pour que le journal soit toujours bien nourri. En tout cas, c'est mon journal préféré. Félicitations et que Dieu vous donne encore 17 autres années, et ça va faire 34 ans. À très bientôt !»

Djénébou Zongo, Dircom Pdci-Rda:« Que L'Intelligent d'Abidjan fasse le maximum pour être professionnel »

« Je souhaite un joyeux anniversaire à L'Intelligent d'Abidjan. Je voulais demander au journal d'être très objectif et professionnel dans le travail. C'est vrai que ce n'est pas facile le faire, en ces temps difficiles. Mais, que L'Intelligent d'Abidjan fasse le maximum pour être professionnel dans son travail. Encore une fois, joyeux anniversaire à l'Intelligent d'Abidjan ».

Vanié Bi Tra Valère, entrepreneur: «J'apprécie bien la présentation du journal du point de vue d'un infographe »

«J'apprécie bien la présentation du journal du point de vue d'un infographe, il est bien présenté. En ce qui concerne le contenu je pense bien qu'il traite l'actualité avec beaucoup d'objectivité et de professionnalisme».

Gbi de Fer, artiste-comédien : «Vous faites du bon travail»

«J'aime bien le journal, L'Intelligent d'Abidjan. J'aime bien la ligne éditoriale du journal, vous faites du bon travail. C'est normal que malgré les journaux qui s'enchaînent sur le terrain, L'Intelligent d'Abidjan continue toujours à tenir la dragée haute, à exister. Donc félicitations au journal.»

Désirée Douati, présidente de l'Association des femmes et familles des détenus d'opinion de Côte d'Ivoire (Affdo-ci) :

«J'admire le fait que vos informations soient de tout temps fiables, vérifiées, variées, indépendantes et impartiales»

«À l'occasion de votre 17ème Anniversaire d'existence, je bénis le nom de Dieu pour la vie de chaque personne travaillant au sein de cet organe. À M. Alafé Wakili, j'adresse tous mes encouragements et mes félicitations pour chaque effort consenti durant 17 ans. J'ai pu profiter durant ces dernières années d'une offre-découverte de vos services. J'admire le fait que vos informations soient de tout temps fiables, vérifiées, variées , indépendantes et impartiales. Pour les jours à venir, je prie Dieu afin qu'il vous permette d'atteindre tous vos objectifs. Heureux anniversaire à L'Intelligent d'Abidjan et très bonne continuation.»

Rebecca Houphouët Fetai Effi, conseillère municipale mairie de Yamoussoukro :« Que le journal continue d'être objectif comme au tout début »

« Je lisais beaucoup ce journal, parce qu'il a l'air d'être neutre. Il est à équidistance des chapelles politiques. C'est un journal que j'achetais automatiquement à cause de son impartialité. Il faisait des analyses, décryptages sur les sujets brûlants de l'actualité en Côte d'Ivoire. 17 ans plus tard , je pense que le journal a gardé la même ligne éditoriale. Je conseille , qu'il fasse attention pour ne pas être partisan. Une sorte de caisse de résonnance d'un parti politique. Que le journal continue d'être objectif, comme au tout début. Bonne continuation et longue vie à ce journal ».

Anabelle Dogo, coiffeuse : «17 ans qu'il est toujours là»

« Le quotidien, L'Intelligent d'Abidjan subit une concurrence très rude mais voilà 17 ans qu'il est toujours là. Je pense que les travailleurs de L'Intelligent d'Abidjan peuvent être fiers d'eux. Que ses journalistes se remobilisent, parce que les défis sont encore plus exaltants ».

Louise Akissi Kouamé, étudiante en Droit à l'université Alassane Ouattara :

« Je demande plus d'articles... »

« Vive les 17 ans de L'Intelligent d'Abidjan. Je souhaiterais que le contenu du journal change et qu'il soit beaucoup plus riche. Qu'il n'y ait pas de tabou ou d'exclusion dans le journal. Je demande plus d'interviews, plus de faits-divers, plus de notions sur la santé, sur l'éducation, sur l'agriculture, sur le transport etc. En somme, une variété d'articles, une variété de chroniques. Tout le monde doit se retrouver dans ce journal considéré comme un journal neutre

Salimata Diarrassouba, électricienne-auto : « S'inscrire dans la réconciliation »

« Le journal doit s'inscrire dans la réconciliation. Un journal où tout le monde se reconnaît. Qu'il n'y ait pas d'exclusion, qu'il n'y ait pas de banni. C'est vrai que c'est un journal proche du gouvernement. Mais, la meilleure façon d'accompagner le gouvernement, c'est d'attirer son attention sur ce qui ne va pas. »