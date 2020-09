Cote d'Ivoire: Ingénierie - Le Bnetd et l'Inp-Hb renforcent leur partenariat

Un accord-cadre de partenariat a été signé, le 27 août, à Yamoussoukro, entre l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny (Inp-Hb) et le Bureau national d'études techniques et de développement (Bnetd). L'accord porte les signatures des directeurs généraux des deux institutions, respectivement Kinapara Coulibaly pour le Bnetd et Koffi N'Guessan pour l'Inp-Hb.

A travers cet accord, les deux institutions leaders chacune dans son domaine, réaffirment leur volonté de consolider les relations qu'elles entretiennent depuis de longues années. Aussi, veulent-elles aller plus loin notamment en mettant en œuvre des projets structurants visant à renforcer leur rôle de leader et leur impact socio-économique.

Le Bnetd qui est résolu à s'entourer des meilleures ressources humaines nationales a accueilli en son sein, depuis cinq ans, plus de 300 stagiaires tous niveaux confondus et a embauché plus d'une cinquantaine d'ingénieurs issus de cette prestigieuse école qu'est l'Inp-Hb.

Ce nouvel accord-cadre instaure de nouvelles bases de collaboration, notamment le suivi et le tutorat académique et professionnel des étudiants en double diplomation à l'étranger. Ce programme s'adresse également aux étudiants qui continuent leur formation dans les écoles de haut niveau, telle que l'Ecole polytechnique de Paris.

Aussi, inclut-il le domaine de l'innovation et de la recherche appliquée ainsi que l'intervention des professionnels du Bnetd dans les programmes de formation de l'Inp-Hb et inversement, c'est-à-dire le renforcement des capacités des agents du Bnetd.

L'Inp-Hb pourrait également, grâce à ce partenariat, intervenir dans la réalisation d'études spécifiques menées par le bureau d'études.

Cette synergie d'actions entre l'Inp-Hb et le Bnetd devrait particulièrement profiter aux jeunes en formation et pourrait faire avancer le projet de construction d'une smart city dans la capitale politique.