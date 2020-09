Sénégal: Navire Taïwanais - Un marin risque 10 ans pour avoir tué son collègue

Le parquet a requis, hier, une peine de 10 ans de réclusion criminelle contre un marin indonésien, accusé du meurtre d'un de ses collègues coréens.

Pourquoi B. Akbar a-t-il ôté la vie à son collègue marin Jim? Les causes réelles de cette tragédie survenue en haute mer, dans la nuit du 7 au 8 août 2016, à bord d'un navire de pêche taïwanais, ne seront jamais connues. Car, la victime, de nationalité coréenne, a emporté le secret de sa mort dans sa tombe. Les membres de l'équipage n'ont rien vu, mais ils ont juste entendu le cri strident de la victime.

Quant au présumé meurtrier, d'origine indonésienne, il n'a pas beaucoup renseigné sur le mobile de son acte. «Il ne cessait de me provoquer, car il était jaloux de moi, vu que j'ai été responsabilisé alors qu'il était beaucoup plus ancien que moi dans le navire », n'a cessé de clamer B. Akbar qui répondait du chef d'inculpation pour meurtre.

Revenant sur les faits, il a plaidé la légitime défense. Sur le déroulement des faits, il a raconté : «Jim était une personne belliqueuse. Il m'avait provoqué et nous nous sommes battus. Comme il était plus fort que moi, il m'a étranglé avec une corde. Puisque je n'arrivais plus à respirer, j'ai pris le couteau accroché à ma ceinture pour lui asséner deux coups afin de me défaire de son emprise ».

Grièvement atteint, la victime a succombé à ses blessures après quatre heures de soins. Cette version servie à la barre est différente de celle mentionnée dans le procès-verbal. «J'étais avec 4 Coréens, ils me provoquaient à chaque fois et je les évitais. Jim m'a administré un coup de poing et j'ai riposté. Quelques heures après, il est revenu me frapper avec une barre de fer. J'ai pris un couteau dans la cave pour me défendre », aurait confié l'accusé au juge d'instruction.

C'est pourquoi, le parquet, a, dans son réquisitoire, demandé que la légitime défense soit écartée compte tenu de la violence des coups reçus par le défunt, au ventre. Il a requis 10 ans de réclusion criminelle. Une peine jugée sévère par Me Abdoulaye Tall qui estime que son client devait choisir «entre périr ou survivre ». Il a plaidé la disqualification du meurtre en coup mortel. L'affaire est mise en délibéré pour le 16 septembre.