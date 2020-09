Cote d'Ivoire: Covid-19 - Les mesures barrières peu suivies dans les maquis sur la période du 24 au 30 août

Au cours du point presse hebdomadaire sur la maladie à coronavirus, le lundi 31 août 2020 à Abidjan, le porte-parole de la police nationale, le commissaire principal, Charlemagne Bleu, a déploré un relâchement dans l'observation des mesures barrières liées à la Covid-19, dans les maquis sur la période du 24 au 30 août.

Charlemagne Bleu a indiqué que, sur la même période, ce sont 586 maquis, 361 bars et boîtes de nuit, 332 restaurants et 356 hôtels qui ont été contrôlés par les Forces de défense et de sécurité, soit un total de 1 535 établissements visités.

Face à ce constat, le porte-parole de la police nationale a invité les propriétaires et tenanciers de maquis, bars et boîtes de nuit, et toutes les personnes qui fréquentent ces lieux à faire preuve de vigilance et à se conformer aux mesures édictées par le gouvernement pour freiner la propagation de la Covid-19.