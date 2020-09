Madagascar: Des parlementaires dénoncent la réduction du nombre de sénateurs

Une trentaine de sénateurs et de députés malgaches s'allient pour dénoncer l'adoption par l'Assemblée Nationale d'un projet de loi regroupant trois ordonnances dont une modifiant le fonctionnement et la composition du Sénat. Elle réduit drastiquement le nombre de sénateurs de 63 à 18, ce qui irrite ces derniers.

En réduisant le nombre de sénateurs, le président malgache souhaite faire des économies, qui serviraient à construire des universités. Mais la chambre haute est aussi incommodante pour le régime puisqu'elle reste le bastion du HVM, le parti du chef de l'État sortant Hery Rajaonarimampianina.

Pour Rivo Rakotovao, le président du Sénat et du HVM, les économies sont surtout un prétexte pour s'attaquer à son institution :« Cette histoire de budget, je trouve que c'est une discussion qui ne tient pas la route parce que si on va dans ce sens alors mettons tout le monde sur un indicateur de performance par rapport à l'argent dépensé. Je pense que pas mal de ministères seraient fermés par rapport à ça. En ce moment, on n'arrive pas à accepter qu'il y a une institution qui essaie de dire non quand elle se dit que ce n'est pas pour le bien du peuple. On n'a pas les mêmes idées, on apporte des amendements, on demande des explications et on nous taxe tout de suite d'opposants et de tous les maux. »

« Bataille politique »

Rivo Rakotovao insiste en rappelant que le Sénat est une institution de stabilité : « On n'a jamais utilisé le Sénat pour déstabiliser le pays. Le Sénat ne peut pas demander l'empêchement du Président. Il ne peut pas faire des motions de censure. C'est une institution de stabilité. Si on demande à une chambre de seulement accepter ce qui a été proposé par l'exécutif, il y a lieu de revoir les choses. Peut-être que je peux me tromper mais je trouve que ce n'est qu'une bataille politique : ne pas accepter des divergences d'idées, ne pas accepter des débats démocratiques, ne pas accepter qu'il y a une opposition dans la vie politique du pays et ça c'est une marche arrière par rapport aux acquis démocratiques. »

Problèmes de représentativité

Le président du Sénat et le collectif des parlementaires font aussi remarquer que les sénateurs ont un rôle de représentants des collectivités territoriales décentralisées et des organisations économiques et sociales. La réduction à 18 sénateurs compromet donc la représentativité des 22 régions que compte le pays, estiment-ils.

En mars, lors d'une session extraordinaire, les sénateurs avaient rejeté ce projet de loi de ratification qui contient trois ordonnances sans véritable lien les unes avec les autres : celle relative au régime général des élections et des référendums, celle qui modifie le fonctionnement du Sénat et les modalités d'élection et de désignation des sénateurs ; et l'ordonnance sur le code minier.

Une commission mixte paritaire composée de sénateurs et de députés a été mise en place la semaine dernière pour trouver un accord sur ces textes. Constatant l'échec de cette commission mixte, le Premier ministre Christian Ntsay a convoqué l'Assemblée Nationale pour une dernière relecture du projet de loi.

« Sans consensus, sans résolution, c'est le gouvernement qui a le dernier mot », reconnaît Rivo Rakotovao, le président du Sénat« mais seulement après réception des procès-verbaux officiels émanant de la commission et transmis par le président du Sénat et le président de l'Assemblée Nationale. Ce n'était pas le cas. Nous n'avions même pas fini le procès-verbal lorsque le Premier Ministre a décidé que le dernier mot reviendrait à l'Assemblée Nationale. Donc nous nous trouvons dans une situation que je qualifierais de non-respect de l'État de droit parce que ce n'est pas normal qu'un chef d'institution transgresse les lois. »

« Je ne ferai pas descendre les gens dans la rue pour ça »

Le président du Sénat a évoqué la possibilité de déposer une requête auprès de la Haute Cour Constitutionnelle concernant cette décision du Premier ministre. Il envisage aussi d'écrire au chef de l'État. « Ce ne sera qu'après la promulgation par le président de la République que ce projet de loi sera définitif. Je resterai toujours dans le cadre légal. Tant qu'il reste des procédures, je les ferai jusqu'au bout mais je ne ferai pas descendre les gens dans la rue pour ça. »

Lors de sa campagne présidentielle, Andry Rajoelina avait promis la suppression du Sénat, institution qu'il juge budgétivore. En 2019, le président avait souhaité organiser un référendum pour modifier la Constitution et supprimer la chambre haute. Référendum qui n'avait pu avoir lieu après un avis défavorable de la Haute Cour constitutionnelle.