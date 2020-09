Cote d'Ivoire: Programme d'urgence du secteur de l'agriculture-Covid-19 - Des intrants et matériels agricoles distribués aux exploitants

Chargée de la mise en œuvre du Programme d'urgence du secteur de l'agriculture (PURGA-COVID 19) qui est un volet du Plan de soutien économique, social et humanitaire doté de 1700 milliards de FCFA, l'Agence nationale d'appui au développement rural (ANADER) a distribué des intrants (semences et engrais) et matériels agricoles aux producteurs dans les différentes régions du pays.

Les premières distributions des semences et matériels agricoles ont débuté depuis trois mois, notamment par le Nord du pays avec les exploitants agricoles des villes de Korhogo, Tengrela, M'bengué et Sinématiali qui ont reçu des kits de semence de maïs et plusieurs sacs d'engrais NPK. Ces distributions se poursuivent dans toutes les directions régionales de l'ANADER.

Des intrants et des matériels agricoles ont été aussi distribués aux producteurs des filières maïs, banane plantain, légumes, maraîcher et manioc de différentes régions.

L'Agence a également mobilisé tout son dispositif à travers l'étendue du territoire national pour le suivi, l'encadrement des producteurs et la sensibilisation au respect des mesures barrières.

Le PURGA-COVID-19 a pour objectifs, entre autres, de réduire l'impact de la pandémie sur la sécurité alimentaire, d'accélérer la reprise des activités agricoles, de renforcer l'offre nationale en produits alimentaires et, surtout, d'assurer un approvisionnement régulier et sécurisé des marchés ruraux et urbains en produits alimentaires.

Ce sont, au total, plus de 100 000 producteurs qui sont concernés par le PURGA-COVID-19, dont la cérémonie officielle de lancement aura lieu le 5 septembre 2020 à Touba.