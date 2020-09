Afrique: Madame Ingrid Awade, Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, parmi les 50 personnalités africaines les plus influentes dans le numéro Spécial de Confidentiel Afrique

Madame Ingrid AWADE, Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale du TOGO

Performance et Rigueur

Madame Ingrid AWADE met en œuvre professionnalisme et rigueur pour garantir aux partenaires, des services d'une très grande qualité. Nommée en Avril 2017, elle a engagé des chantiers ambitieux dans le but de renforcer la viabilité financière à long terme du Régime de Sécurité Sociale géré par la CNSS et améliorer la couverture sociale des travailleurs des secteurs privé, parapublic et informel.

En l'espace de trois ans, Madame Ingrid AWADE a su engager une dynamique de transformation de l'Institution dans sa globalité à travers :

- La digitalisation de l'ensemble des prestations sociales (Gestion Electronique des Documents, Télépaiement, Télédéclaration) et la mise en place de services dédiés aux usagers,

- La création d'un programme de formation des partenaires sociaux dénommé «Vendredi de la Sécu»

- L'initiation et la conduite de grands projets immobiliers notamment «Résidence Renaissance» et «Hôpital de Référence Saint Pérégrin».

Madame Ingrid AWADE était, de mai 2006 à décembre 2013, à la tête de l'ex Direction Générale des Impôts devenue Office Togolais des Recettes (OTR) avec la fusion aux douanes.

Notons à juste titre que Madame Ingrid AWADE n'est pas arrivée par hasard dans les sérails de la haute finance, et, encore moins, par la porte des Impôts.

Nantie d'un DESS en Contrôle de Gestion et Système d'Information obtenu en France, le portefeuille de Risque Manager Fondé de Pouvoir Principal, au Fonds de Garantie des Investissements Privés en Afrique de l'Ouest (Fonds GARI), lui sera confié en 2001. Elle quittera le Fonds GARI en 2003, pour son premier poste de Directeur Général, à la Société de Gestion et d'Intermédiation (SGI-TOGO) une société de bourse au Togo.

L'aventure la plus passionnante et enrichissante, sera sans doute celle de la Délégation à l'Organisation du Secteur Informel (DOSI), de janvier 2014 à mars 2017.

Elle s'y est employée à mettre sous les projecteurs ce pan de l'économie laissé à la traine et révéler les milliers de femmes et hommes, braves artisans, commerçants et autres «petits patrons» de l'informel.

Dans l'ombre et le silence, Madame Ingrid AWADE, cumule déjà plus d'une vingtaine d'années d'une carrière managériale nourrie, en restant cette femme de poigne respectée de tous.

Par Confidentiel Afrique

SPECIAL 50 Leaders africains les plus influents Edition HORS SÉRIE Septembre 2020.