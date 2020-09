Cote d'Ivoire: Seko Fofana - Pourquoi ne joue t-il pas encore à Lens ?

Recrue onéreuse du promu cet été, Seko Fofana n'a pas encore disputé un match avec le RC Lens. Et il ne devrait pas le faire d'ici les deux prochains matchs.

La faute à une blessure qu'il traine depuis des semaines. "Une alerte musculaire qu'il a contractée en Italie s'est réveillée. On est plus proche d'une rechute donc on a préféré être très prudent. Pour l'instant, il ne participe pas aux entraînements collectifs. On ne sait pas quand il y sera. Même si ce n'est pas une grosse blessure, il faut se montrer très vigilant. On l'est donc", indique son entraineur Franck Haise à la Voix du Nord.

Fofana arrivé de l'Udinese devrait ainsi manquer les rendez-vous face au PSG (10 septembre) et contre Lorient le 13 septembre. "En Italie, son club a continué à le faire jouer jusqu'à la fin de la saison. On a vu sur les examens qu'on lui a fait passer qu'il y avait un petit quelque chose au niveau de l'ischio-jambiers", ajoute le coach.

Le staff médial va suivre l'évolution de l'Ivoirien. Les supporters sang et Or sont déjà impatients.