Guinée: Promesses du président Alpha Condé - « seulement 13% des 82 promesses analysées ont été réalisés » (ABLOGUI)

La maison de la presse de Guinée a servi de cadre ce jeudi 03 septembre 2020 à la publication par l'association des blogueurs de Guinée (ABLOGUI) du sixième rapport de la plateforme Lahidi.org qui suit et évalue au quotidien depuis 2016 le niveau de réalisation des promesses du président Alpha Condé et de son gouvernement.

Ce rapport partiel porte sur 82 engagements relatifs aux secteurs des transports et travaux publics, de la jeunesse, de l'éducation nationale, de l'économie et des finances. Dans son exposé, Mamadou Alpha Diallo président de l'ABLOGUI a fait savoir que ces engagements sont issus du Programme de gouvernance 2015-2020 (56 engagements) ; de la Déclaration de politique générale du premier ministre Ibrahima Kassory Fofana (17 engagements); des Médias (09 engagements(promesses) relayées par les médias.

« Notre évaluation montre que seulement 13% des 82 promesses analysées ont été réalisés, soit 11 sur les 82.25% des 82 promesses ont été partiellement tenus, 18% sont en cours de réalisation et 39% n'ont pas été tenus. À travers la plateforme numérique www.lahidi.org, l'initiative suit et évalue depuis 2016 un ensemble de promesses électorales du président de la République et de son gouvernement. Le projet actuel répertorie et évalue 21 secteurs avec un total d'environ 300 promesses faites par Monsieur le Président Alpha Condé. Les principales sources de ces promesses sont le projet BDE société du président intitulé programme de gouvernance 2015-2020 et la déclaration de politique générale de ses premiers ministres. Ces promesses sont suivies et évaluées périodiquement. L'objectif de l'ABLOGUI est d'offrir aux citoyens guinéens un outil d'évaluation objective et impartiale des actions du chef de l'État sur la base de ses promesses qui lui ont permis de se faire réélire en 2015.

« Il s'agit d'une initiative qui vise à promouvoir le contrôle citoyen de l'action publique et la redevabilité des gouvernants », a-t-il précisé.

Après ce travail, les blogueurs recommandent au gouvernement d'accélérer la réalisation des promesses ; Mettre en place dans les différents services administratifs un dispositif permettant aux citoyens et aux journalistes d'accéder à l'information publique. Aux médias, de produire du contenu informatif autour des engagements du président de la République. À la société civile, d'organiser des débats citoyens autour des promesses du président de la République et faire de la reddition des comptes une priorité.

Avant de terminer, ils promettent de rendre public, un rapport général sur toutes les promesses du président Alpha Condé avant la fin du deuxième mandat de ce dernier.