Sud-Soudan: Amical - Le pays annonce une affiche le 10 octobre

La SSFA (Association de football du Soudan du Sud) annonce avoir accepté une invittion de la fédération camerounaise pour un match amical.

La rencontre est prévue pour le 10 octobre à Yaoundé.

#SSFA accepted an invitation by Cameroon Football Federation to play a friendly match against Their National Team A and Bright Stars on the 10th of October 2020 in Yaoundé. #SSFA will soon summon the Bright Stars squat. pic.twitter.com/ikkyZAxNXl

- South Sudan Football Association (@ssfa_com) September 4, 2020

Ce sera surement la première confrontation entre les deux pays. Un match qui servira de test pour Lions indomptables et Bright Stars en vue de la reprise des éliminatoires de la CAN 2021 en novembre.

Le Cameroun est le pays hôte de la CAN 2021... qui se jouera en janvier 2022. Il figure dans un groupe de qualifications avec le Mozambique, le Cap Vert et le Rwanda.

De son côté, le Soudan du Sud compte 0 point après deux matchs. Burkina Faso, Malawi et Ouganda composent son groupe.