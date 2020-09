Sénégal: Inondations - Macky Sall exige un rapport détaillé sur les ouvrages réalisés

La réduction des impacts des inondations à Dakar est la résultante la réalisation d'ouvrages dans la mise en œuvre du Programme décennal de lutte contre les inondations. Le mercredi 2 septembre 2020, en Conseil des ministres, le Président de la République, Macky Sall, a affiché la volonté de consolider les acquis. Il a, à cet effet, demandé un rapport détaillé sur ce programme.

La lutte contre les inondations reste une préoccupation du Président de la République, Macky Sall. Lors du Conseil des ministres du mercredi 2 septembre 2020, il a demandé aux ministères concernés de présenter un rapport détaillé sur les ouvrages réalisés dans la mise en œuvre du Programme décennal de lutte contre les inondations (Pdli). Ce plan a été présenté lors d'un Conseil présidentiel sur cette problématique en septembre 2012.

La première phase de ce plan (2012-2013) s'est traduite par le renforcement des ouvrages existants et la construction de nouvelles infrastructures, l'achat d'équipements, principalement pour le département de Dakar. Cette phase a mobilisé 32.256.000.000 de FCfa. Elle est suivie par celle dite intermédiaire (2014-2016) pour un coût de 8.000.000.000 de FCfa. Elle était axée sur le renforcement des ouvrages d'assainissement dans la banlieue avec la mise en œuvre des orientations du Plan directeur de drainage (Pdd) des eaux pluviales de Guédiawaye et Pikine, mais également la réalisation d'ouvrages structurants dans les régions les plus touchées par le phénomène.

Actuellement, les techniciens exécutent la troisième phase 2017-2022 qui met l'accent sur la poursuite du programme dans les régions du centre et du sud et le renforcement des systèmes.

En somme, le programme a permis la construction des infrastructures de stockage et de drainage aussi bien à Dakar qu'à l'intérieur du pays. Le maillage en ouvrages des zones inondables est achevé dans beaucoup de quartiers de Dakar et dans des villes comme Bambey, il est en cours dans d'autres zones.

Parmi les zones bénéficiaires des ouvrages, il y a le Cices, Gouye Sappotti, Tally Mame Diarra, Médina Gounass, le Centre de santé Philipe Maguilène Senghor, les Unités 13, 17, 24, 25 des Parcelles assainies, les Hlm Grand Médine, Sam-Sam Tenn Bi, Hamdallaye, Diawar Diagne... À l'intérieur du pays, les villes de Bambey, Diourbel et Touba ... ont été dotées en ouvrages.

En plus des ouvrages de drainage, des stations ont été construites dans plusieurs localités. Ce Plan décennal a également induit une rupture dans l'approche. Les services sont surtout dans l'anticipation que dans la réaction. La conviction du Directeur de l'exploitation et du contrôle de l'Onas, Pèdre Sy, est qu'entre 2012 et aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'acquis dans la lutte contre les inondations au Sénégal. « Il arrivait, un mois après l'ouverture des classes, que les populations déplacées continuent toujours d'occuper les établissements scolaires. De moins en moins, on constate le déplacement des populations dans les écoles, car les ouvrages réalisés ont permis de régler, en grande partie, les problèmes d'inondations au Sénégal », se félicite-t-il dans un entretien qu'il nous avait accordé.

Il avait rappelé que le temps de rétention (présence de l'eau sur un site) est tributaire à l'intensité des pluies. À son avis, le temps de rétention a considérablement diminué grâce à ces infrastructures. À noter que le Programme décennal de gestion des inondations (Pdgi) comporte un volet relogement des sinistrés. « Au moins, 5.000 ménages ont bénéficié des programmes de restructuration et de relogement de l'État. En plus de Jaxaay et Tawfekh, il y a l'Apix qui a donné de l'argent et des terrains aux victimes des inondations de Pikine irrégulier, l'Adm a seulement donné de l'argent en guise d'indemnisation », informe Madické Cissé, le chef de projet à la Direction de la Prévention et de la gestion des inondations au ministère de l'Eau et de l'Assainissement.