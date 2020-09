Sénégal: Rapport du Dialogue national - L'Apr salue le contenu et le consensus des acteurs

L'Alliance pour la République (Apr) a apprécié positivement la remise du rapport spécial de la Commission politique du Dialogue national au Président Macky Sall. Saluant le travail accompli par ladite Commission, le parti au pouvoir a indiqué qu'il appartient au Chef de l'État, commanditaire et destinataire du rapport, de donner une réalité législative ou règlementaire au nouveau consensus historique.

La remise du rapport spécial de la Commission politique du Dialogue national au Président Macky Sall constitue, selon l'Alliance pour la République (Apr), une étape importante dans le processus initié par le Chef de l'État, conformément à sa volonté de faire du dialogue et de la concertation deux principes majeurs qui guident notre modèle démocratique. Se prononçant sur le contenu dudit rapport, l'Apr apprécie « très positivement, d'une part, le travail remarquable accompli par la Commission cellulaire malgré les perturbations de tous ordres liées à la pandémie de Covid-19 et, d'autre part, les recommandations qui vont dans le sens de l'élargissement de notre référentiel politique, du raffermissement de notre pratique démocratique et de la modernisation de notre système électoral ».

D'après le communiqué du Secrétariat exécutif national (Sen) dudit parti, signé par le porte-parole national, Seydou Guèye, « les résultats des discussions soumis à l'appréciation du Président portent l'empreinte d'un engagement républicain de citoyens et citoyennes sénégalais qui ont réussi à mutualiser leurs compétences dans le respect de leurs convictions pour mener la réflexion dans le respect des délais impartis ». Comme indiqué lors du lancement du processus du Dialogue national, le parti note qu'il appartient au Président Macky Sall, commanditaire et destinataire du rapport, de donner une réalité législative ou règlementaire au nouveau consensus historique issu de la discussion.

L'Apr félicite le président de la Commission cellulaire et ses équipes, de même que les représentants du Pôle de la majorité, ceux de l'opposition, des non-alignés et tous les acteurs de la société civile qui ont participé aux travaux. Au-delà des points d'accords, il engage toutes les parties prenantes à maintenir le contexte de discussion ouverte, avec le même sens de la responsabilité et de l'éthique du débat, afin d'élargir davantage le consensus relativement aux points à discuter et ceux non encore évoqués.