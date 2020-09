Togo: Course - C'est parti pour la deuxième édition de l'Ecotrail

La deuxième édition de l'Ecotrail (course à pied) aura bel et bien lieu cette année. La localité d'Agou (Ville située à 115 km de Lomé) sera l'attraction ces 5 et 6 septembre 2020 pour cette compétition qui va réunir plus de 200 coureurs. Et seront édifiés sur la gestion des déchets.

La journée dédiée à la course à pied sera encore célébrée cette année au Togo. Pour marquer l'évènement, une course populaire est organisée à Agou le dimanche 6 septembre prochain. Ça sera une véritable fête puisque toutes les catégories d'âges et sexes sont prises en compte afin de faire participer un nombre important de coureurs. Tout ceci dans le strict respect des mesures barrières.

« Seront célébrées à cette occasion l'importance du bien-être et de la santé au quotidien, les valeurs du vivre ensemble, et le dépassement de soi, associés à la pratique de la course à pied pour tous. Au-delà de ces valeurs collectives, l'esprit entrepreneurial sera mis en avant via les témoignages de réussites entrepreneuriales locales, notamment Eco-spiruline par sa ferme de production de spiruline et des artisans locaux », peut-on lire dans le communiqué.

Notons que les activités débutent ce samedi avec un Eco-jogging qui va annoncer le grand évènement du dimanche qui n'est autre que la course à pied, la deuxième édition du genre.