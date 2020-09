Angola: Le Covid-19 «bloque» le catalogue de noms locaux

Luanda — Le lancement du catalogue des noms en langues nationales, prévu pour cette année, a été reporté (sans date), en raison des limitations imposées par le Covid-19 en Angola.

La mesure est due au fait que de nombreuses femmes impliquées dans la recherche sont licenciées, en vertu du décret présidentiel sur la situation des catastrophes publiques, pour avoir des enfants mineurs, selon le directeur de l'Institut national des langues, José Pedro.

S'adressant à l'ANGOP, le linguiste de formation a dit qu'il y avait des études à un stade avancé, mais non conclues, en raison de la pandémie, qui a déjà infecté plus de deux mille personnes dans le pays.

Les autorités angolaises ont annoncé, en août dernier, la réalisation d'une enquête onomastique, qui a déjà répertorié au moins neuf mille 89 noms dans les langues nationales.

L'enquête, qui prévoyait initialement cinq mille noms, sera soumise à une consultation publique, dans les différentes communautés du pays, par le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme.

L'étude vise à cataloguer les noms dans les langues nationales, en clarifiant leur origine, leur évolution et leur variation selon chaque région, pour aider les parents dans les actes d'enregistrement de leurs enfants.

Après la consultation publique, la liste sera soumise au Parlement en vue de modifier la loi 10/85, du 19 octobre, sur la composition des noms.

La loi actuelle exige qu'au moment de l'enregistrement, au moins un nom soit dans la langue nationale ou en portugais, langue officielle de l'Angola depuis les 11 et novembre 1975.

Selon le directeur de l'Institut national des langues, de nouveaux noms apparaissent chaque semaine pour analyser et intégrer dans la liste déjà dressée, soulignant qu'en plus de la collecte des noms, son bureau fait une cartographie linguistique (qui est l'enquête sur les langues parlées en Angola et leurs variantes).

Cette action a également été suspendue, en raison des restrictions imposées par le Covid-19, depuis mars.

Malgré les contraintes, il a ajouté qu'ils continuent à émettre des déclarations avec des noms dans les langues nationales, l'origine, le sens et l'orthographe, soumises aux différents Bureaux d'enregistrement du pays.

Chaque année, l'Institut national des langues envoie plus de 400 déclarations avec l'origine, la signification et l'orthographe des noms afin d'enregistrer les enfants.

La plupart des noms demandés sont d'origine Kikongo, Kimbundu, Umbundu et Côkwe, signifiant amour, beauté, gratitude, souffrance, joie et pardon. Des études techniques indiquent que l'Angola a plus de 20 langues nationales. Après le portugais, la langue la plus parlée est l'Umbundu, de la région Centre-Sud et des zones urbaines. C'est la langue maternelle d'au moins un quart des Angolais. Le kimbundu est la troisième langue la plus parlée du pays, avec un accent particulier sur la zone Centre-Nord, sur l'axe Luanda-Malange et à Cuanza Sul. . Cette langue nationale, avec Umbundu et Kikongo (parlés dans le Nord - Uige et Zaire), a donné beaucoup de mots à la langue portugaise et vice versa, servant ainsi d'inspiration à des centaines de parents pour l'attribution de noms.