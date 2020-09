Sénégal: Me Pape Laïty Ndiaye, Bâtonnier de l'ordre des avocats - « J'attends de la justice qu'elle soit impartiale... »

interview

Le Barreau du Sénégal a 60 ans depuis jeudi. Me Papa Laïty Ndiaye parcourt cette trajectoire dans cet entretien. Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Sénégal, installé depuis le 26 juillet 2018 pour un mandat de trois ans non renouvelable, porte un regard lucide sur le fonctionnement de la justice. Et les conditions d'exercice des avocats se situent au premier rang des préoccupations de ce spécialiste du droit du travail et du droit pénal qui a prêté serment le 17 janvier 1986.

Le Barreau du Sénégal fête ses 60 ans. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce parcours ?

Soixante ans, c'est une échéance symbolique. On va dire la distance qui nous sépare de l'année où, comme on dit généralement, le Sénégal a accédé à la souveraineté internationale. En vérité, la profession d'avocat existe au Sénégal depuis le 5 mars 1859, date de la publication de l'arrêté n°26 du gouverneur Faidherbe, qui a désigné des personnes pour assurer la défense des justiciables sous le titre de « Conseil commissionné ». De conseils commissionnés, nous sommes devenus des défenseurs en 1901, des avocats défenseurs en 1905, puis des avocats à la Cour en 1960. 1960, c'est l'année au cours de laquelle a été édictée l'ordonnance n°60-309 du 3 septembre 1960 qui crée un Barreau auprès de la Cour d'appel du Sénégal. Pour la petite histoire, c'est aussi la date de création de la première Cour suprême du Sénégal par l'ordonnance n°60-17. Et entre la date de cette ordonnance et aujourd'hui, il y a eu 60 ans, mais il est bon, pour respecter la vérité historique, de dire que la profession d'avocat existe au Sénégal depuis 1859. Ce sont des éléments qui, quelquefois, sont méconnus par les avocats eux-mêmes.

Par ailleurs, le 4 janvier 1984, date de la loi 84-09 portant création de l'Ordre des avocats du Sénégal, est un moment important. Alors que l'ordonnance n°60-309 du 3 septembre 1960 indiquait simplement qu'il est institué un Barreau auprès de la Cour suprême et de la Cour d'appel du Sénégal, la loi de 1984 a d'abord créé un Ordre des avocats ayant la personnalité civile et l'autonomie financière, ensuite proclamé que la profession d'avocat est libérale et indépendante.

Le soixantième anniversaire est certes une étape importante de la vie de notre Barreau, mais la conjoncture actuelle nous contraint à réprimer nos envies de célébration et de tout reporter à plus tard, si les choses s'améliorent. J'entends soumettre très bientôt au conseil de l'Ordre le projet de tenue d'une rentrée solennelle pour marquer les 60 ans de notre barreau en 2021.

Où en êtes-vous avec l'école de formation des avocats ?

Sur ce chapitre, il y a deux volets. Le volet documentation avait quasiment été bouclé sous le mandat de mon prédécesseur, le Bâtonnier Mbaye Guèye. Le projet en tant que tel ayant été dessiné et le site identifié, il s'agissait peut-être de passer à un autre volet, celui du financement. Sur ce plan, on attendait que l'État nous octroie sa subvention pour pouvoir le faire. À présent que cette subvention nous est bien parvenue, une fois que nous aurons un peu plus de lisibilité sur tout ce qui peut se faire dans les mois à venir, nous nous attèlerons à poser la première pierre de cette école.

Bien qu'il y ait de plus en plus de jeunes avocats, certains diplômés se plaignent des lenteurs dans l'organisation de l'accès au bureau ?

Vous êtes dans la problématique du recrutement des jeunes diplômés de l'enseignement supérieur et plus spécialement des diplômés en droit. Sur ce plan, je dois vous dire ma surprise. Dire que le Barreau ne recrute pas est inexact dans la mesure où si l'on devait aligner les professions juridiques qui recrutent, non seulement le Barreau ne serait pas dernier et il n'est pas exclu qu'il soit premier. Car, sur les dernières années, je vous laisse comparer notre Ordre avec les ordres qui interviennent dans le judiciaire. Vous verrez que nous avons recruté plus de nouveaux membres. On peut toutefois se mettre d'accord pour dire que le Barreau ne peut pas, à lui seul, accueillir tous les diplômés de l'enseignement supérieur même si par ailleurs des critiques nous sont faites sur le ratio nombre d'habitant/nombre d'avocat. Je répète que dans le microcosme des professions juridiques, le Barreau est quasiment en tête des organismes qui recrutent. La dernière chose que je dirai sous ce chapitre, pour rassurer, c'est que cette année, dans le cadre d'un échange que nous avons eu avec le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, nous organiserons un examen d'entrée au Barreau. Il est vrai que la pandémie fait que les énergies sont inhibées, mais dans les mois à venir, à l'issue des échanges que nous aurons avec la Direction des affaires civiles et du Sceau, nous organiserons un examen d'entrée au Barreau.

Il est constaté un déséquilibre dans la répartition des avocats. Il y a des localités où on n'en trouve pas. La faute incombe à qui ?

C'est la faute à personne. Pour emprunter le jargon d'une autre profession et d'un autre pays, il y a ce qu'on appelle des déserts médicaux. Ici, on adopterait l'expression de désert juridique ou de désert de la défense. Je le dis parce que le Barreau du Sénégal, quelque part, est à l'image de ce qu'est la République du Sénégal. C'est-à-dire dire que nous avons quelques centres urbains particulièrement développés où il y a des entreprises, des industries, une activité économique peu ou prou florissante. Et puis, des endroits où il n'y a pas une grande activité économique. Il existe même des régions, des départements, des localités du pays où il n'y a pas d'usine. Objectivement, si vous prenez par exemple ces localités où l'activité juridique et judiciaire se résume à de petits conflits de voisinage ou d'un autre type, autrement dit rien pour rémunérer un avocat, il est difficile de concevoir que des confrères s'y installent. En réalité, derrière la question, il y a quelque chose qui ressemble à une injonction consistant à dire puisque nous parlons d'aménagement du territoire ou d'émergence des collectivités territoriales, nous aurions une espèce de devoir moral de participer à cette mouvance en ayant des représentants dans les localités les plus reculées. Notre revendication, en ce qui concerne le règlement n°05 consiste à dire qu'au nom des droits de la défense, chaque fois qu'une personne est interpellée, elle a le droit d'être assistée. Puisque cette exigence a été codifiée, à la suite de nos revendications, il est logique que nous pensions à installer des confrères un peu partout sur le territoire. Je ne vous cache pas que parmi les propositions que nous avons faites dernièrement au Président de la République, il y a celle qui a consisté à dire qu'il serait bon que l'aide juridictionnelle, le fonds d'accès à la justice puissent encore être renforcés pour permettre à l'Ordre de financer, d'aider des jeunes et des moins jeunes à s'installer à l'intérieur du pays.

Pour ce qui est de l'aide juridictionnelle, certains de vos confrères jugent le montant qui leur est alloué dérisoire, surtout lorsqu'ils se déplacent à l'intérieur du pays...

Je ne suis pas surpris que de telles revendications soient exprimées, même si je ne les ai pas directement recueillies. La première observation, c'est que les gens qui disent cela doivent remercier les bâtonniers Mes Alioune Badara Sène, Bokar Niane, Ely Ousmane Sarr et tous mes autres prédécesseurs parce que si ma mémoire est bonne, c'est le bâtonnier Moussa Félix Sow qui a signé le premier protocole relatif à l'aide juridictionnelle le 7 avril 2005. Avant cette date, moi jeune avocat, il m'est arrivé assez souvent d'aller plaider aux assises dans les régions sans même que mes frais de déplacement me soient remboursés. Le déplacement et l'hébergement étaient financés par mon cabinet. Depuis lors, les choses se sont améliorées. Il y a ce protocole qui a été signé le 7 avril 2005 qui portait initialement sur 200 millions de FCfa pour financer l'aide juridictionnelle. Aujourd'hui, ce montant a été pratiquement triplé. Ce sont des acquis et nous ne devons pas cracher dessus. Cela dit, l'être humain vit et se nourrit de conquêtes. Du coup, que nous puissions avoir plus et mieux, c'est certainement un vœu qui n'est pas pieux, surtout que comme je l'ai indiqué tout à l'heure, le nombre d'avocats a augmenté. Travaillons à aller plus loin.

Que répondez-vous à ceux qui disent que seuls les riches sont assistés par les avocats ?

Il s'agit là d'un autre mauvais procès fait aux avocats sénégalais. Il est vrai qu'un avocat doit d'abord être rémunéré. Nous ne sommes pas des fonctionnaires. Nous sommes une profession libérale et indépendante, cela veut dire que nous ne sommes pas dans des contrats de travail au sens de l'article L2 du Code du travail. Cela veut dire également que nous n'avons pas un revenu minimum garanti tous les mois, et si le temps que nous consacrons à nos clients n'est pas rémunéré par ces derniers, il ne sera pas rémunéré. Nous devons travailler pour des gens qui nous payent. N'empêche que contrairement à cette idée répandue, les avocats font beaucoup de social. Au Sénégal, hormis les entreprises, très peu de gens, en particulier les personnes physiques, ont les moyens d'aller constituer un avocat et d'honorer tout de suite une note de provision de 500.000 FCfa ou plus. Et pourtant, ces clients sont défendus.

En réalité, dans l'approche que nous avons de notre mission, nous ne disons pas « si vous n'avez pas les sous tout de suite, vous n'êtes pas défendu ». Ce n'est pas vrai ! L'avocat s'engage aussi parce qu'il veut, comme son client, obtenir gain de cause. Il peut être payé en grande partie sur le résultat, c'est-à-dire à la sortie. Si l'on devait s'en tenir ne serait-ce qu'au strict barème purement indicatif des honoraires, il est possible d'affirmer avec regret que beaucoup de gens ne seraient pas défendus dans ce pays parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont les moyens immédiats de rémunérer les avocats. Il y a aussi le nombre de causes que les avocats défendent gratuitement, des centaines, tous les jours.

Le Barreau a mis en place un fonds pour assister les avocats proches de la retraite. Cela ne traduit-il pas l'extrême disparité entre les riches avocats et ceux dans la profession qui tirent le diable par la queue ?

C'est une question pas très sympathique ! Dans les entreprises publiques, comme dans celles privées, les travailleurs versent des cotisations pour avoir une pension de retraite. Qu'ils aient beaucoup ou peu de revenus, ils mettent de l'argent de côté pour, une fois parvenus à l'âge auquel ils ne produisent plus, qu'ils puissent bénéficier d'un supplément de revenus. Est-ce à dire qu'ils sont tous mal payés ? Il semble que non.

Les êtres humains ont eux aussi le devoir de ne pas être les cigales de la fable. L'on doit autant que possible s'efforcer de ne pas consommer tout ce que l'on gagne. Ce qui est bien, c'est que l'on puisse, lorsque ses moyens de production diminuent, continuer à bénéficier d'un revenu. C'est fort de cette idée que l'Ordre a décidé, au cours d'un conseil tenu le 9 janvier 2007, d'octroyer à ses membres qui ont atteint un certain âge une indemnité pour services rendus. Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de quoi vivre. Il s'agit d'une forme de sécurité sociale. Nous avons aussi institué d'autres polices d'assurance : la retraite, la maladie, la flotte automobile... Tous ces avantages figurent dans la panoplie de ce que l'Ordre fait en faveur de ses membres depuis plusieurs années.

Ce soixantième anniversaire coïncide avec un contexte de crise dans la magistrature avec des accusations de corruption entre magistrats. Quelle lecture faites-vous de la situation qui semble donner raison à ceux qui défendent la thèse de l'absence d'indépendance de la justice ?

Je ne vois pas en quoi des acteurs de la justice qui s'attaquent dans la presse, dans les réseaux sociaux, peut avoir un lien avec l'indépendance de la justice. Cela dit, je regrette que des membres de la même éminente profession aient des querelles qui débordent de cette façon sur la place publique, de surcroît avec des accusations graves qui sont de nature à ternir l'image et la crédibilité de la justice. Le Garde des Sceaux a bien fait d'ouvrir une enquête et j'espère qu'elle permettra de connaître les vraies raisons de cet échange. Comme l'a dit mon prédécesseur, le Bâtonnier Mbaye Guèye, il faut que les gens se ressaisissent pendant qu'il est encore temps. J'espère que les acteurs en prendront conscience.

En tant que Bâtonnier de l'ordre des avocats, quel regard portez-vous sur la justice dont on dit qu'elle n'est indépendante ?

J'attends d'abord de la justice qu'elle soit impartiale. Dans le débat qui est porté sur la place publique, il y a une revendication qui est nodale, c'est celle qui consiste à dire qu'on doit couper le cordon ombilical entre l'Exécutif et le Judiciaire. Cela peut se concevoir. Disons que c'est une idée qui se défend, mais on en oublie que le pourcentage de dossiers qui intéresse ou peut intéresser l'exécutif n'est pas forcément élevé. Régler ce problème ne saurait donc se résumer à exclure le Président de la République et le Ministre de la Justice du Conseil supérieur de la magistrature. Je trouve que cette lecture est un peu simpliste. Pour résumer, j'attends de la justice qu'elle soit impartiale, ce qui signifie être indépendante, mais pas que du pouvoir politique, du pouvoir exécutif. Il faut se souvenir de cette phrase de Robert Badinter : « L'indépendance est un statut, l'impartialité une vertu ».

Il est courant de voir des avocats « envahir » la presse quand il s'agit de plaider certains dossiers. Est-ce un manque de confiance vis-à-vis de la justice ?

Envahir, le mot est peut-être un peu fort mais il est vrai que les avocats interviennent dans l'espace public ; ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Toutefois, je ne crois pas que cela puisse être directement qualifié de manque de confiance en la justice. On est au siècle de la communication. Aujourd'hui, tout est sur la place publique et les gens qui sont concernés par les affaires judiciaires sont aussi interpellés sur une bataille d'opinion. Dans cette bataille d'opinion, ils ont parfois besoin de ressources humaines. Et c'est pour cela qu'ils font appel à des avocats.

Par tempérament, demander à un avocat de ne pas parler me cause quelquefois des scrupules. La limite objective que je vois à cette liberté est malheureusement d'ordre textuel. Nous avons, en effet, des règles écrites et des usages quelquefois anciens, qui ont jusqu'ici fait le bonheur et l'honneur de la profession.

Il est regrettable que certains d'entre nous s'en écartent allègrement, malgré les rappels qui leur sont adressés. Nous avons un règlement intérieur qui prévoit que lorsque des affaires sont en cours, l'avocat ne peut pas, par exemple, participer à des débats télévisés sans l'autorisation du Bâtonnier. Quand l'avocat demande l'autorisation du Bâtonnier, il doit lui fournir le maximum d'information sur le format de l'émission. C'est la lettre des articles 25 et 26 de notre règlement intérieur.

Comment le barreau vit-il la crise sanitaire liée à la Covid-19 qui affecte beaucoup de secteurs d'activité ?

Sur ce plan, Maître Ibrahima Ndiéguène, Secrétaire général de notre Ordre, qui, en général n'est ni pessimiste ni alarmiste, a dit - et c'est un constat très lucide - que 90% au moins des cabinets d'avocats sont impactés par la pandémie. Au Sénégal, l'activité des avocats est essentiellement judiciaire, juridictionnelle. Les avocats interviennent le plus souvent aux palais de justice où ils sont très présents dans le contentieux. Quand ces palais sont fermés, ils sont forcément et sérieusement impactés. Nous espérons que l'État nous inscrira parmi les secteurs qui seront soutenus, mais il faut d'abord compter sur nos propres forces. C'est pourquoi l'Ordre a mis en place un mécanisme pour permettre aux confrères dans cette période difficile d'obtenir des soutiens sur le plan matériel. Nous avons signé avec une banque une convention de prêts professionnels qui permet aux cabinets d'avocats d'obtenir des prêts à des taux d'intérêt négociés, remboursables sur une fourchette de deux ans. Au moins 30 cabinets d'avocats ont déposé leurs dossiers et la moitié a déjà reçu le feu vert de la banque. Pour ce faire, l'Ordre a fourni à la banque une garantie sur ses propres moyens. Nous accordons aussi des prêts directs aux confrères pour des montants moins élevés.

Quelle évaluation faites-vous de l'application du règlement n°05 /Cm/Uemoa ?

Je n'ai pas de statistiques. Ce dont je peux vous parler, ce sont les retours que j'ai. Les confrères ont d'énormes difficultés pour faire appliquer ce texte. On est dans une forme de survivance des vieilles traditions. Un ancien bâtonnier aimait à nous dire à nous jeunes avocats : « N'allez jamais dans les commissariats de police, n'allez jamais dans les brigades de gendarmerie parce que les policiers et les gendarmes sont arrogants ». Sans aller aussi loin dans l'invective, je mentionnerai qu'effectivement, l'avocat, dans la procédure pénale et à notre grand regret, est conçu comme une espèce de poil à gratter, un empêcheur de « torturer en rond », un empêcheur de « violer la loi en rond ». Sous ce rapport, il va sans dire que nous ne sommes pas toujours les bienvenus dans les commissariats de police et les brigades de gendarmerie, même s'il y a des avancées significatives. On m'a cité des commissaires de police et des commandants de brigade qui sont sensibles, très respectueux des droits de la défense et donc du règlement n°05/Cm/Uemoa.

Il a été introduit nouvellement dans le fonctionnement de la justice le bracelet électronique et la criminalisation du viol. Quelle lecture en faites-vous ?

Le bracelet électronique est une bonne chose. Les avocats ont une grande obsession. Nous partons du constat que malheureusement, il y a trop de gens qui vont en prison. Quand ils ne sont pas jugés, c'est encore plus regrettable. Depuis l'apparition de la Covid-19, le Président de la République a gracié 5000 personnes ou plus. Le Ministre de la Justice a demandé, par circulaire, aux procureurs de la République de ne pas décerner de mandat de dépôt pour certaines infractions. Ce que je viens d'énoncer est le fait de l'exécutif. Ces mesures prises prouvent qu'il est possible, pour le pouvoir judiciaire, d'envoyer moins de citoyens en prison. Le pouvoir judiciaire peut aussi jouer sa partition, y compris dans un contexte sans pandémie, en décernant moins de mandats de dépôt. Sous ce rapport, instaurer le bracelet électronique, qui est aussi une privation de liberté, est une bonne chose. L'être humain a droit à un traitement... humain, à la rédemption, au pardon. Rien qu'une convocation, une comparution devant un tribunal marque certaines personnes à vie. Je suis d'avis que l'on envoie moins de gens en prison.

S'agissant du viol, je suis pour qu'il soit sévèrement puni mais il suffisait, à mon humble avis, d'alourdir les peines sans soumettre l'infraction à la compétence de la chambre criminelle. La loi Latif Guèye, qui a attribué certains trafics de drogue à la compétence des Cours d'assises, puis des Chambres criminelles, est là pour nous rappeler, si besoin est, que le chemin de l'enfer est quelques fois pavé de bonnes intentions.

