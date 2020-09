Sénégal: Légère amélioration de la balance commerciale en 2019

Dakar — La balance commerciale du Sénégal s'est légèrement améliorée en 2019, atteignant notamment une valeur financière négative de 2.244, 2 milliards de francs Cfa, après avoir été d'un solde négatif de 2.246,3 milliards l'année précédente, a appris l'APS.

Cette amélioration du solde est en lien avec le renforcement de l'excédent de la balance commerciale de l'or non monétaire (+374,9 milliards de FCFA contre +312,6 milliards de FCFA), de l'acide phosphorique (+195,4 milliards de FCFA contre +156,9 milliards de FCFA) et de poissons frais de mer (+161,7 milliards de FCFA contre +123,4 milliards de FCFA), d'après les données de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie.

Dans sa Note d'analyse mensuelle des statistiques du commerce extérieur, l'ANSD souligne toutefois que le renforcement du déficit de produits pétroliers (-343,7 milliards de FCFA contre -288,1 milliards de FCFA l'année précédente) avait modéré cette amélioration du solde de la balance commerciale des biens.

Elle fait en même temps état d'un fléchissement de 0, 4 % des prix à l'exportation en 2019 sous l'effet de la baisse des produits des groupes "alimentation-boisson-tabac" (-5,4%), "matières premières minérales" (-2,1%), "matières premières animales et végétales" (-0,3%) et "énergie et lubrifiant" (-0,2%).

Le document consulté à l'APS relève que ce repli résultait essentiellement de la baisse des prix des produits des groupes "autres demi-produits" (-3,9%), "produits finis destinés à la consommation" (-3,6%) et "matières premières animales et végétales" (-3,1%).

L'Agence nationale de la statistique ajoute toutefois que l'accroissement de 4, 8 % des prix des produits des groupes "alimentation-boisson-tabac" avait modéré cette régression.