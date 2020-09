Ile Maurice: Météo - L'avis de fortes houles en vigueur depuis 13 heures

La Station Météorologique de Maurice a émis un avis de Fortes Houles pour Mauricece vendredi 04 septembre à partir de 13h00, et ce jusqu'à dimanche 6 septembre 2020 à 16h00.

La station météo et le National Disaster Risk Reduction Management Center soulignent que des houles énergiques de l'ordre de 3 voire 4 mètres sont attendus. Il est dangereux de s'aventurer sur les plages, dans les lagons et en haute mer. Cette alerte est adressée aux pécheurs, plaisanciers et au public en général de ne pas sortir en haute mer, ainsi que dans les lagons du Sud-ouest, du Sud et de l'Est.

Toute activité nautique est strictement déconseillée. Il est fortement conseillé aux plaisanciers de ne pas s'aventurer en haute mer et les lagons et d'éviter les visites et les activités de loisirs sur les îlots ainsi que la plongée, le kitesurf, le surf et le canoë entre autres. De plus, il est fortement conseillé aux pêcheurs de ne pas pratiquer les activités de pêche en haute mer ainsi que dans les lagons. La NDRRMC demande au public d'être très vigilant lors de vos sorties sur les routes côtières. Il est déconseillé de pratiquer toute activité dans les lagons et en haute mer.