Maroc: Covid-19 - La sensibilisation de la population se poursuit à Fès

Fès — Des acteurs de la société civile ont lancé, jeudi dans de nombreux quartiers de l'ancienne médina de Fès, une campagne de sensibilisation pour lutter contre la propagation de la pandémie du Covid19.

Cette action, initiée par l'organisation du scout marocain en partenariat avec les autorités locales, a pour objectif "la consécration de l'importance du travail de terrain pour véhiculer des messages clairs sur la gravité de cette maladie et sur les moyens de prévention".

Pour Kamal Ouriaghli, de la délégation Fès-Medina de l'organisation du scout marocain, cette campagne vise à sensibiliser les différentes couches de la population, petits et grands, hommes et femmes, aux risques auxquels elles s'exposent et à l'importance de la responsabilité individuelle et collective pour limiter la propagation du virus et protéger la santé de tous.

"Cette initiative vient traduire sur le terrain les orientations de notre organisation sur la nécessité de mobiliser la société civile pour que chacun assume sa responsabilité et contribue au respect des mesures barrières", a-t-il déclaré à la MAP.

La campagne lancée jeudi vient étoffer un vaste programme d'actions de sensibilisation mené conjointement par la société civile et les autorités locales pour toucher à toutes les catégories de la population.

Selon le ministère de la Santé, le respect des mesures préventives reste le meilleur moyen pour contrer la montée vertigineuse des cas de coronavirus (Covid-19), en particulier durant la première quinzaine du mois en cours.

"La solution est de s'en tenir aux mesures préventives qui ont prouvé leur efficacité auparavant, notamment le port continu du masque, le respect de la distanciation physique d'environ un mètre, le lavage régulier des mains avec de l'eau savonneuse et l'utilisation des désinfectants hydro-alcooliques, ainsi que d'éviter les rassemblements, de sortir régulièrement de chez soi, sauf en cas d'extrême urgence, et d'aérer les chambres et les bureaux", souligne-t-on.