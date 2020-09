Maroc: L'ONU rend hommage à la vision de S.M le Roi pour les générations futures

Le Secrétaire générale adjointe de l'ONU en charge de la communication mondiale, Melissa Fleming, a rendu un vibrant hommage à la vision de SM le Roi Mohammed VI, à l'occasion de la 42ème session du Comité de l'information des Nations unies, tenue mercredi à New York, sous la présidence de l'ambassadeur Omar Hilale, représentant permanent du Maroc auprès des Nations unies.

Dans sa déclaration d'ouverture devant les membres du Comité, elle a repris un large extrait du discours de Sa Majesté le Roi au Sommet de l'ONU sur les Objectifs du millénaire pour le développement en 2010: «Il importe aussi d'amorcer, dès à présent, un effort de réflexion prospective et d'anticipation par rapport à la période post-2015, le but étant d'assurer la pérennité de nos actions actuelles et de mieux nous préparer à relever les nouveaux défis à venir. Nous devons donc œuvrer ensemble pour la consolidation d'un modèle harmonieux et solidaire de développement humain

durable et ce, dans le cadre d'une gouvernance mondiale aussi équitable qu'efficiente. Il nous appartient aussi d'assurer, au pro- fit des générations montantes, les conditions d'une vie digne et de construire un avenir commun où règnent sécurité et stabilité, pro- grès et prospérité».

Commentant le contenu de ce discours Royal, la responsable onusienne a souligné que «la clairvoyance de Sa Majesté le Roi a été davantage mise en avant, notamment dans le contexte de l'année actuelle, marquée par la crise sans précédent du Covid-19, car la pandémie a changé de ma- nière irréversible notre monde, a bouleversé nos vies et exposé les failles existantes de l'injustice, des inégalités socioéconomiques, de la peur et de la désinformation». Par ailleurs, Melissa Fleming a mis en exergue les principales activités de son Département, ainsi que les changements nécessaires pour s'adapter aux nouvelles réalités imposées par le Covid-19.

Elle a notamment mis en avant une des principales nouvelles initiatives lancées par

l'ONU, sous l'impulsion du Secrétaire général, Antonio Gu- terres, intitulée «Verified». Cette initiative a pour but de lutter contre le fléau de la désinformation liée au Covid-19 en élargis- sant le volume et la portée des informations fiables et précises sur la maladie. Ce nouveau label permet de lutter contre la désinformation, qui peut avoir des conséquences désastreuses aussi bien sur le plan sanitaire que socioéconomique, ou encore encourager la stigmatisation et le racisme.

Pour sa part, le président du Comité, l'ambassadeur Hilale, a abondé dans le même sens, met- tant en exergue l'importance de la lutte contre la désinformation et ses conséquences ravageuses, et saluant notamment les efforts du Secrétaire général de l'ONU et du Département de la communication globale durant la pandémie.

A cet égard, il s'est félicité du lancement au Maroc, par le Pro- gramme des Nations unies pour le développement (PNUD), de la plateforme «Covid 19 - AKID 2030», qui renvoie aux Objectifs de développement durable, et qui a pour but de faire connaître les expériences ayant prouvé leur efficacité, les bonnes pratiques et les leçons apprises afin de les diffuser largement et d'encourager d'autres initiatives similaires au Maroc et ailleurs. Cette approche est conforme à la volonté du Royaume de promouvoir la coopération Sud-Sud et de faire bénéficier d'autres pays de son expérience en matière de lutte contre la pandémie, a-t-il dit.

Le Comité de l'information, organe subsidiaire de la 4ème Commission (chargée des questions politiques spéciales et de la décolonisation), adopte chaque année une résolution qui oriente les travaux du Département de la communication mondiale. Compte tenu du contexte particulier de cette année, la présidence marocaine du Comité n'a ménagé aucun effort pour assurer la tenue de cette 42ème session du Comité, en vue d'offrir au Département les moyens nécessaires pour remplir son mandat dans les meilleures conditions.