Congo-Kinshasa: Covid-19 - Les interventions de l'Unicef dans la riposte contre la pandémie en RDC

Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) a été très actif dans la lutte contre la propagation de la Covid-19 en République démocratique du Congo, depuis la déclaration du premier cas le 10 mars 2020 à Kinshasa.

Au cours d'une récente intervention télévisée, deux cadres de l'organisation onusienne, Dr Agnès Fariala et Pierre Fuamba, respectivement spécialiste de santé et chargé de l'eau, hygiène et assainissement, ont présenté les actions et interventions de l'Unicef dans le cadre de la riposte contre la Covid-19 en RDC. L'on note d'emblée que l'Unicef a fait une dotation d'équipements et médicaments, ainsi que mener des campagnes de sensibilisation auprès de la population dans les 26 provinces du pays. L'Unicef a aussi apporté de l'aide substantielle dans l'élaboration et la mise sur pied du plan de riposte national au coronavirus.

Selon le Dr Agnès Fariala, les motivations de l'Unicef dans la riposte contre la Covid-19 se déterminent par la protection et la prise en charge des enfants dont les parents ont été testé positifs, placés en quarantaine et admis aux soins appropriés. L'expression « Si l'adulte est protégé, l'enfant le sera aussi » traduit à suffisance l'engagement de l'Unicef dans ses missions dans la riposte à la Covid-19, a-t-elle indiqué. Dr Agnès a révélé que l'Unicef a doté le secrétariat technique de la riposte en RDC et des formations sanitaires d'équipements et médicaments de prévention et de lutte contre la pandémie pour un coût évalué à 4 millions de dollars américains.

L'on retient aussi que cet organe du système onusien a implanté 11 bureaux de coordination pour les 26 provinces, et accompagné les autorités sanitaires dans le mécanisme de coordination de riposte contre la Covid-19. Au sujet du rapport entre la pandémie et l'eau, l'hygiène et l'assainissement, Pierre Fuamba a laissé entendre que l'on ne peut pas dissocier l'eau, l'hygiène et l'assainissement, et que la négligence de ces trois facteurs faciliterait un environnement malsain et propice à des contaminations et même à la propagation de la Covid-19. Dr Agnès Fariala a ajouté que le partenariat Unicef-RDC va se poursuivre, et l'instance onusienne a même entrepris des démarches auprès des bailleurs des fonds pour financer ses missions.

Quant à lutter contre les conséquences néfastes de la Covid-19 sur la protection et la bonne nutrition de l'enfant, deux autres experts ont été précis sur les interventions de l'Unicef. Florent Boto et Rosette Tiende, respectivement spécialiste de protection de l'enfant et chargée de nutrition à l'Unicef ont affirmé que l'Unicef s'est impliqué dans l'élaboration et la mise en œuvre de la réponse « Protection de l'enfance à la Covid-19 ». D'après Florent Boto, la motivation de l'Unicef dans son intervention procède du constat fait lors de son apport dans la protection et la nutrition de l'enfant lors de la lutte contre l'épidémie d'Ebola dans l'Est du pays. L'Unicef, a-t-il expliqué, a recruté des personnes communautaires comme agents psychosociales afin de soutenir les efforts des agents nationales de la santé en leur fournissant tout renseignement sur les besoins réels des contaminés d'Ebola, de les soigner équitablement et de prendre en charge leurs ménages, en particulier les enfants, en s'occupant principalement de l'aspect protection et nutritionnel.

Pour sa part, Rosette Tiende a parlé du programme d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant et son importance, la prévention et la lutte contre la malnutrition chronique, aiguë, sévère et par carence. Elle a aussi évoqué l'impossibilité d'une quelconque transmission du coronavirus par voie du lait maternel, préconisant ainsi aux femmes allaitantes de donner, en toute liberté, le lait maternel aux nourrissons et de respecter scrupuleusement les gestes barrières.