Congo-Brazzaville: Football-transferts - Diangana à West Bromwich Albion, Mossi signe à Neuchâte Xamax, Tisserand vers Fenerbahçe

Le mercato continue d'être fructueux pour les Congolais en Europe.

D'après la presse anglaise, le jeune joueur Grady Diangana (22 ans) devrait s'engager avec West Bromwich Albion (Premier League anglaise) pour 12 millions de Livres sterling. Formé West Ham, Diangana a participé à la montée de WBA en Premier League. La saison dernière, il a disputé 31 matchs pour 8 buts et 7 passes décisives, toutes compétitions confondues. Il continue donc avec West Brom, repoussant les offres d'Ajax d'Amsterdam et de Celtic Glasgow.

Un autre congolais qui change d'air, c'est le gardien de but international Antony Mossi (26 ans). Libre depuis son départ du Fc Wil (D2 Suisse) en juillet à la fin de son bail, il rejoint Neuchâtel Xamax récemment relégué en D2 Suisse. Avec 6 sélections avec les Léopards de la RDC, Antony Mossi sera la doublure de Laurent Walthert à Neuchâtel, sans cependant baisser les bras en travaillant et espérer une place de numéro 1, lui qui est professionnel depuis 2012 et a déjà 105 matchs. Au Fc Wil, il n'a disputé que 9 matchs juste après la blessure du gardien titulaire. Pour sa part, le milieu défensif international Wilson Kamavuaka a paraphé un contrat d'une saison avec option avec Duisburg (D3 Allemagne). Il y rejoint un autre Congolais de souche, Arnold Budimbu. Libre depuis début août après son passage à GKS Tychy (D2 Pologne), l'ancien joueur de Nuremberg et de Darmstadt revient donc en Allemagne.

Parti libre d'Huddersfield (Championship anglaise) après quatre saisons, Elias Kachunga jouera la saison prochaine à Sheffield Wednesday (Chamionship). L'attaquant international congolais formé au Borussia de Monchenglabach (D1 Anglaise) n'a inscrit que trois buts et délivré 5 passes décisives en 37 matchs toutes compétitions confondues avec Huddersfield. Il pouvait s'engager avec Hambourg (D2 Allemagne), mais a préféré rester en Angleterre. Elias Kachunga a au total disputé 128 matchs pour 17 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues en quatre saisons à Huddersfield Town.

Enfin, l'on parle de plus du départ du défenseur international congolais Marcel Tisserand de Wolfsburg en Allemagne vers Fenerbahçe en Turquie. Le joueur formé à Monaco en France serait déjà en Turquie et qu'un accord aurait été trouvé pour 2 millions d'euros entre Wolfsburg et le Fener.